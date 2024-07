Motta: "Amo la musica di qualità e non imposta”. E su Premio Tenco (Piotta) e Sanremo…

Una volta, a un concerto, ha detto che se c'era qualche fascista nel pubblico poteva andarsene. Lo ripeterebbe?

Senza ombra di dubbio.

Si rivede in questa sinistra?

Sono anni che provo una sensazione di disincanto, che mi protegge dalle inevitabili delusioni che accompagnano il panorama politico contemporaneo. Credo nei valori di sinistra, ma mi sento profondamente distante dall'attuale configurazione del centro-sinistra.

Considerando il titolo del suo ultimo disco, La musica è finita (2023), a quale tipo di musica si riferisce? Che musica è finita?

Ho usato quel titolo come metafora di un certo periodo della mia vita, a cui ho messo un punto. Questo non significa che non ascolti musica nuova, anche se, paradossalmente, è più complicato scoprire quella di qualità, visto che le radio, gli articoli, gli algoritmi, ci indirizzano a un ascolto allineato. Non fraintendentemi, sono contento che i primi in classifica siano italiani, ma dall'altra, e non per banale esterofilia, mi piacerebbe sentire anche dell'altro.

Cosa ascolta, ultimamente?

Ascolto Sharon Van Etten, Sleaford Mods. Poi quando sono in difficoltà nel decidere, finisco sempre sui Radiohead. In Italia, comunque, c'è una certa inclinazione verso i i grandi eventi, e questo significa che riuscire a trovare spazi per esibirsi, per chi ha non un seguito consistente, è anche più difficile.