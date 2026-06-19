Sia lodata Susanna Tamaro che tifa Vannacci in un’epoca di finti scrittori che tifano l’antiromanzesco PD

In un mondo di Premi Strega, anzi Prem* Strega, sia lodata Susanna Tamaro, la scrittrice sessantottenne che fino al ’97 era considerata di sinistra e dal ’97 in poi è diventata di destra per i media stupiti che si potesse credere in Dio al volgere del Millennio, o essere favorevoli alla riforma Boschi-Renzi, o essere antiabortisti. In un mondo, per intenderci, di allineati alla vulgata pallido-progressista (perché definirla rossa significa fare un torto ai rossi veri, che di torti già ne hanno tanti), di scrittrici murgesche che parlano di gpa e rischiano di vincere persino dei premi con dei romanzi brutti, Susanna Tamaro, in un’intervista totalmente antiretorica rilasciata a Ginevra Leganza del Foglio, si schiera per Vannacci. Ma come: intellettuale, scrittrice, ambientalista, una che ha difeso l’adozione per le coppie omosessuali, che voterebbe per Vannacci? “Ammetto di non averci mai pensato. Ma certo non lo considero una feccia. Non ne faccio una caricatura. Penso, anzi, che avrà sempre più seguito”. E aggiunge: “Interpreta bene il sentimento di paura e fragilità dei nostri tempi”. Che non ha nulla a che fare con l’ammasso ideologico-militante che funziona nei circolini (e a Più Libri Più Liberi): “Viviamo in uno stato ipnotico. Dinanzi a noi è un pendolo che oscilla: fascismo-antifascismo”. Problemi, invece, sono altri. “Lo votano le famiglie, le persone semplici, gli ultimi che sfuggono alle affabulazioni”. Poi l’argomento logico: “Hanno ucciso il buonsenso e poi si lamentano di Roberto Vannacci”. E dunque: “Le persone lo votano perché hanno innato il buonsenso”.