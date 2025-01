Siamo stati a Mutonia, il villaggio di artisti e anarchici a Santarcangelo di Romagna: tra canzoni di Enrico Ruggeri, Paolo Benvegnù, cyber e Mad Max... ecco com’è andata

“Il cantautore è un ricercatore di cose non utili. Nel senso che tutto adesso è teso all’utile. Di potenza personale, del denaro, per cui noi brancoliamo nell’inutile. Ma chi dice cosa possa essere veramente utile? Io per esempio trovo utilissimo vedere i bambini correre nei prati. Non portano denaro, ma portano gioia”. Queste le ultime parole che ci ha regalato, con la sua solita leggerezza e poesia Paolo Benvegnù, per dirla con parole sue già negli Scisma e nella band che portava il suo nome e cognome per titolo, i Paolo Benvegnù, tragicamente scomparso poche ore dopo che la frase posta in esergo di questo pezzo è stata pronunciata dentro le nostre televisioni, al cospetto di Stefano Bollani e Valentina Cenni a Via Dei Matti Numero Zero. Parole che dicono più di una verità. O che più di una verità dovrebbero dirci. Meglio ancora, che più di una verità dovrebbero spingere a fare nostra, aderendo, magari anche in assenza d’arte a quella modalità, quell’attitudine: lasciar da parte il potere personale e il denaro per concentrarci sulla gioia, spesso veicolata da cose che sommariamente archivieremmo come non utili. Scrivo questo per introdurre un viaggio, fatto in quello che è un luogo straordinario, nel senso letterale di fuori dall’ordinario, che si trova in realtà a pochi passi dal luogo che mi ha dato i natali, rispettivamente Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, e Ancona, lì nelle vicine Marche. È infatti a Santarcangelo di Romagna, per la precisione in quella parte di quel paese adiacente al fiume Marecchia, che si trova Mutonia, e per spiegare di che si tratta mi occorrerà spendere più di qualche parola. Sorta di comune di artisti e anarchici, Mutonia è una realtà nata all’inizio del 1990, per mano dei Mutoid Waste Company, vera e propria compagnia di cyberpunk, scultori, performer e saltimbanchi provenienti dalla Gran Bretagna come dal resto d’Europa. Il motivo del loro arrivo a Santarcangelo di Romagna è la partecipazione al rinomato Festival di arti contemporanee, parliamo appunto di trentaquattro anni fa. Essendo i Mutoid, li chiamo così per semplicità, artisti che erano soliti spostarsi con grandi mezzi di trasporto, camion pimpati come fossero oggetti di scena di Mad Max o di un qualsiasi film distopico di quel genere, volendo anche per qualche reel che ci arriva dritto dritto in settembre dal Burning Man Festival, necessari sia per gli show pirotecnici e cyber, sia per trasformare le opere costruite dai Mutoid stessi utilizzando pezzi di scarto di qualsiasi tipo, dalle auto alle moto, passando per attrezzi vari e anche oggetti di uso quotidiano, dagli scolapasta alle taniche di benzina, il Comune di Santarcangelo decise di farli accomodare in una radura nei pressi del fiume, abbastanza isolata da non creare problemi alla cittadinanza, ma al tempo stesso sufficientemente ampia e comoda per permettere a quella piccola comunità di stanziarci per qualche settimana. Qualche settimana che si è poi trasformata in mese e infine in anni, decenni, fino a oggi, 2025. Mutonia, questo il nome che i Mutoid hanno appioppato a questa area, è quindi diventata oltre che casa loro, lì hanno fissato le proprie roulotte, i propri camion, i propri bungalow, è quindi divenuta anche un luogo di aggregazione per artisti, come per scolaresche che lì vengono per apprendere l’arte di assemblare e creare dal riutilizzo di pezzi di scarto, e soprattutto un gigantesco museo a cielo aperto dove le opere realizzate nel corso di questi tanti anni sono visibili gratuitamente a chiunque voglia. Da futuristici animali robot, a giganteschi insetti, passando per cyberangeli, sidecar scalcinati e costruzioni più o meno apocalittiche, camminando per il terreno di Mutonia non si può che rimanere a bocca aperta, per la grande fantasia che chi qui lavora o ha lavorato e vive o ha vissuto ha saputo infondere a pezzi che la nostra società troppo velocemente aveva bollato come spazzatura.