Vannacci pubblicherà con Mondadori e la Lucarelli ironizza sulla censura. Ma non ha capito che...

Il generale Vannacci ha trovato casa, la più grande d’Italia. Non il Grande Fratello ma qualcosa di simile. Si tratta del gruppo Mondadori e, nel gruppo Mondadori, della casa editrice Mondadori che ha ottenuto i diritti per pubblicare l’autobiografia del militare italiano più discusso di questi mesi. La notizia la dà Selvaggia Lucarelli su Il Fatto quotidiano e ironizza su chi, Vannacci e proseliti vari, era convinto che idee del genere fossero sistematicamente censurate dalla dittatura del pensiero unico. In altre parole, dai poteri forti. E invece, pare, Vannacci non solo potrà continuare a parlare, ma potrà farlo in forma scritta attraverso la più importante delle realtà editoriali del Paese, la stessa, di Michela Murgia, di Roberto Saviano. Insomma, censurato o libero che sia, Vannacci deve ammetterlo di esserlo nella stessa misura dei suoi nemici giurati: la sinistra. Ma davvero le cose stanno così? Non proprio, anche se non si tratta davvero di censura plateale, ma di mercato.

Il successo del generale Vannacci e del suo Il mondo al contrario, infatti, non è da attribuire alla pregnanza delle sue idee, allo stile balzachiano, a qualche segreto svelato e mai detto prima. È stato già detto, per cui si presume che anche Selvaggia Lucarelli sia d’accordo su questo. Il boom di vendite (e di rendite) è il frutto di un’attenzione spropositata data dai giornali e dai media in generale a un libro autopubblicato su cui è stato costruito un caso. Le stelline, la carica istituzionale, qualche precedente e un po’ di malsana narrativa scandalistica hanno reso un libro mediocre un best seller. Un libro che, altrimenti, sarebbe rimasto nell’ombra. Ma la natura di questo destino scampato è ciò che la Lucarelli, purtroppo, non riesce a comprendere. Davvero chi ha le idee di Vannacci non viene censurato dalla stampa, dai media e dai maggiori canali di comunicazione? Esclusion fatta – ma solo in parte – per X di Elon Musk, vi risulta che le idee di Vannacci, senza Vannaci, circolino?