Piccioli se ne va da Valentino e il mondo della moda trema: gli stilisti si sono rotti le palle di dirigere un brand?

Prima di Piccioli, il caso di Valentino (Garavani) dovrebbe insegnare ai posteri: uno stilista che si è ritirato dalla scena nel lontano 2007, perché - a detta del braccio destro Giancarlo Giammetti – “le riunioni riguardavano solo i soldi, e non il design”. La moda, insomma, è diventata un compromesso a cui non tutti i creativi vogliono cedere. Fa da esempio il caso di Ludovic De Saint Sernin, il giovane stilista belga appuntato, due anni fa, al timone di Ann Demeulemeester, con la speranza di infondere al marchio di nicchia una nuova energia pop, strizzando l’occhio ai netizen. Tentativo che si sarebbe drasticamente concluso dopo una sola stagione a causa di “divergenze con il management”, quello stesso management che avrebbe puntato proprio sulla sua figura, fortissima sui social, ma purtroppo non all’altezza dell’incarico. L’industria della moda, dopotutto, prima di essere un sogno, è un sistema fagocitante e un’azienda da mantenere in vita. Ma in termini sociali, è anche un culto: se alle redini non c’è una figura di spicco carismatica, è raro che un brand riesca a forgiare il suo nome nella storia. Basti osservare la crescita organica costante di Louis Vuitton, che ai suoi vertici vanta di figure intoccabili come il surrealista Nicolas Ghesquière per la sezione donna, e per l’uomo ora il visionario Pharrell Williams - preceduto dal compianto Virgil Abloh, a cui oggi si guarda con venerazione. O ancora, Giorgio Armani, a cui nessuno mai toglierà lo scettro del re della moda italiana, ma anche - mirror speaking - Demna Gvasalia, alle redini di Balenciaga, che trasforma in hype tutto ciò che tocca, perfino una busta di patatine. Così come per l’arte, il cinema e la musica, anche la moda si nutre di personalità ed è profondamente legata alla risonanza del nome che opera ai suoi vertici. Dunque, perché tarpare le ali a chi della creazione e la creatività ha fatto le sue ragioni di vita?