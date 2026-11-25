The Enchantment of Christmas – L’Incanto del Natale è il titolo dell’evento. Del suo evento, di Simone Belli. Make-up artist delle celebrity, ha fondato un’accademia e creato un brand che porta il suo nome: AKsimonebelli. Alla tredicesima edizione di uno dei momenti più attesi dell’anno per chi ama prendersi cura di sé e non ha paura delle cose belle, come vedere il proprio volto fiorire grazie ai colori, abbiamo scoperto firme che non conoscevamo (come Walmung, un brand di occhiali da sole super cool), ammirato le creazioni di Casa Manfredi, con un panettone che è l’apoteosi dei sensi; ci siamo persino lasciati portare dentro una chiesa, dalle finestre a volte spalancate, altre chiuse con un sigillo, grazie a uno dei creatori di profumi di nicchia più forti e affascinanti che esistano. Il suo nome anticipa il suo universo: Filippo Sorcinelli. LAVS, (come l’omonimo atelier di vesti sacre da lui fondato nel 2001) e Reliqvia (che richiama la Chiesa della Croce di Senigallia, di cui Sorcinelli fa parte come organista e direttore artistico) sono solo alcune delle sue fragranze iconiche (senza considerare la sua linea dedicata alla pioggia o alla nebbia), in cui le note che sanno di incenso si elevano e, dalla pelle su cui quel profumo si è per poco fermato, volano verso l’alto, anzi mirano alla “trascendenza”. Proprio Sorcinelli ci ha detto: “L’incenso per me è un legame, un legante forse. In tutte le società, in tutte le popolazioni e per ciascuno di noi, perché accomuna tutte le religioni. E questo per me è stato l’humus per capire che siamo tutti molto vicini gli uni agli altri, pur nelle diversità. L’incenso parla della preghiera, nel mio caso da uomo cattolico, di trascendenza, perché quando si inserisce nel turibolo sale, rappresenta il rivolgersi verso l’alto. L’uomo ha bisogno di direzionarsi verso la trascendenza per capire chi è e il senso della propria vita. L’incenso è proprio questo”.
Intervista a Simone Belli
Avanzando nella Ritz Ballroom segnata, tra gli altri, dalla presenza di Mac Cosmetics, Cotril, Comfort Zone, Losen Gioielli, abbiamo finalmente raggiunto Simone Belli. Gli abbiamo chiesto se sentirsi belli e stare bene con se stessi sia un dovere per il nostro io, per noi. Lui ci ha risposto così: “Beh, sì. Io credo che tutti meritiamo di sentirci belli, di prenderci cura di noi. A volte, però, la vita non ce lo permette e quindi io amo essere vicino proprio a queste donne. È un progetto anche importante: mi piace permettere l’accessibilità a chi non può. Ci sono donne che non possono comprarsi un fondotinta. Tutti dobbiamo concederci di guardarci allo specchio e sorridere. È difficile anche per me a volte, perché poi l’umore predomina e la vita che abbiamo intorno ancora peggio. Invece io credo che non si debba mai abbandonare la voglia di prendersi cura di sé: siamo importanti noi, come lo sono gli altri. Quindi sì, è un dovere verso sé stessi”. Visto che questa è la tredicesima edizione del Christmas Beauty Party gli abbiamo domandato che effetto gli facesse, lì dentro, ripensare al suo io del passato, alla vita prima della fama, quella prima del sogno. Cosa è davvero per lui la festa che vediamo esplodere al St Regis, e si apre agli altri, alle altre, una volta l’anno? “Beh, in questa festa sono Simone piccolo, il Simone che apriva l’armadio di mamma cercando i regali di Natale, ma che non trovava niente perché lei li sapeva nascondere. Quel Simone che ha sempre amato disegnare, abbandonarsi ai sogni. E qui ho voluto metterli tutti insieme. Ho cinquant’anni, è un’età importante e, come ho festeggiato il mio compleanno avendo attorno tanti amici, qui volevo le persone che durante l'anno credono in me. Il Simone bambino è qui dentro di me, lo sento che vibra: è una vibrazione continua. Mi sta venendo la pelle d’oca. Avere tutte queste persone intorno mi fa sentire importante, e io non mi ci sento mai per nessuno. Questo, quindi, è un grazie enorme”. Anche sulla bellezza che si indossa, o forse si concede, non ha avuto alcuna esitazione. “La bellezza si concede. Quando la si indossa è già pensata, costruita. La bellezza non è necessariamente ciò che appare dal punto di vista estetico. Ci sono uomini e donne che hanno charme ed eleganza che partono da dentro e va al di là della bellezza oggettiva, che invece appartiene ai canoni classici. Ma io amo di più il difetto. La bellezza è assolutamente al di là di qualsiasi cosa. Armani diceva che l’importante era essere ricordati. Penso anche alla scia del profumo: quando è troppo forte crea fastidio. La bellezza è al di là del lato esteriore”. Lo cita, Armani, lo ripetiamo, Armani, e allora la domanda successiva cambia e non può che seguire la scia naturale delle sue parole e salire su quel tempio della moda figurato, dove il nome e il cognome del designer milanese resterà incastonato per sempre. “Giorgio per me ha rappresentato tutto. Io mi sono occupato del lancio di Armani Beauty per l’Italia. Lui era un maestro, un re, perché era dietro ogni creazione, anche la nostra. Dietro i suoi truccatori, all’inizio eravamo circa undici, qualsiasi cosa era comunque coordinata da lui. Era un re assoluto, un grande maestro e ancora oggi è molto presente nella mia vita e nella mia linea di make-up: il suo minimalismo e la sua eleganza sono stati di forte ispirazione”.