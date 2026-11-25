Avanzando nella Ritz Ballroom segnata, tra gli altri, dalla presenza di Mac Cosmetics, Cotril, Comfort Zone, Losen Gioielli, abbiamo finalmente raggiunto Simone Belli. Gli abbiamo chiesto se sentirsi belli e stare bene con se stessi sia un dovere per il nostro io, per noi. Lui ci ha risposto così: “Beh, sì. Io credo che tutti meritiamo di sentirci belli, di prenderci cura di noi. A volte, però, la vita non ce lo permette e quindi io amo essere vicino proprio a queste donne. È un progetto anche importante: mi piace permettere l’accessibilità a chi non può. Ci sono donne che non possono comprarsi un fondotinta. Tutti dobbiamo concederci di guardarci allo specchio e sorridere. È difficile anche per me a volte, perché poi l’umore predomina e la vita che abbiamo intorno ancora peggio. Invece io credo che non si debba mai abbandonare la voglia di prendersi cura di sé: siamo importanti noi, come lo sono gli altri. Quindi sì, è un dovere verso sé stessi”. Visto che questa è la tredicesima edizione del Christmas Beauty Party gli abbiamo domandato che effetto gli facesse, lì dentro, ripensare al suo io del passato, alla vita prima della fama, quella prima del sogno. Cosa è davvero per lui la festa che vediamo esplodere al St Regis, e si apre agli altri, alle altre, una volta l’anno? “Beh, in questa festa sono Simone piccolo, il Simone che apriva l’armadio di mamma cercando i regali di Natale, ma che non trovava niente perché lei li sapeva nascondere. Quel Simone che ha sempre amato disegnare, abbandonarsi ai sogni. E qui ho voluto metterli tutti insieme. Ho cinquant’anni, è un’età importante e, come ho festeggiato il mio compleanno avendo attorno tanti amici, qui volevo le persone che durante l'anno credono in me. Il Simone bambino è qui dentro di me, lo sento che vibra: è una vibrazione continua. Mi sta venendo la pelle d’oca. Avere tutte queste persone intorno mi fa sentire importante, e io non mi ci sento mai per nessuno. Questo, quindi, è un grazie enorme”. Anche sulla bellezza che si indossa, o forse si concede, non ha avuto alcuna esitazione. “La bellezza si concede. Quando la si indossa è già pensata, costruita. La bellezza non è necessariamente ciò che appare dal punto di vista estetico. Ci sono uomini e donne che hanno charme ed eleganza che partono da dentro e va al di là della bellezza oggettiva, che invece appartiene ai canoni classici. Ma io amo di più il difetto. La bellezza è assolutamente al di là di qualsiasi cosa. Armani diceva che l’importante era essere ricordati. Penso anche alla scia del profumo: quando è troppo forte crea fastidio. La bellezza è al di là del lato esteriore”. Lo cita, Armani, lo ripetiamo, Armani, e allora la domanda successiva cambia e non può che seguire la scia naturale delle sue parole e salire su quel tempio della moda figurato, dove il nome e il cognome del designer milanese resterà incastonato per sempre. “Giorgio per me ha rappresentato tutto. Io mi sono occupato del lancio di Armani Beauty per l’Italia. Lui era un maestro, un re, perché era dietro ogni creazione, anche la nostra. Dietro i suoi truccatori, all’inizio eravamo circa undici, qualsiasi cosa era comunque coordinata da lui. Era un re assoluto, un grande maestro e ancora oggi è molto presente nella mia vita e nella mia linea di make-up: il suo minimalismo e la sua eleganza sono stati di forte ispirazione”.