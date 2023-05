Benzine #2, Jerez Confidential: padri e piloti, un fugone a noleggio e quella cena a casa di Giacomo Agostini

Ringrazio Cristian per il bel tempo speso assieme e torno in sala stampa pensando che il padre dei Marquez - della cui moglie si è scritto moltissimo, soprattutto in italiano - è un uomo dolce, diresti addirittura tendente all’autismo. Rispetta i suoi figli e vive per loro, anzi forse vive per quelle emozioni che nel suo caso invece che filtrate dallo schermo vengono amplificate dal legame di sangue. Perché se sei in pista e dipende da te ti concentri sulla tecnica, sul lavoro e le strategie. Ma da fuori, da padre, l’emozione invece di attenuarsi aumenta. Un altro padre che incontro sabato è Cristian Gabarrini, capotecnico del campione del mondo Francesco Bagnaia. Lui ha un figlio che corre in Italia, e questo weekend è a Misano ad affrontare le condizioni miste che gli piacciono. Eppure Gabarrini dice che non è andato forte come potrebbe e io penso che avere un padre così, un Dio della ragione, non dev’essere troppo facile se vuoi fare le corse. Almeno suo figlio farà da subito i conti col fatto che il mezzo parla la lingua di chi non lo guida. Gabarrini, comunque, sembra il tipo incapace di incazzarsi troppo, un uomo paziente. D’altronde se Bagnaia ha vinto un mondiale è anche merito suo che non ha smesso di crederci, lui che allo stesso modo l’aveva già vinto con Casey Stoner. Altro padre che incrocio con un grosso paio di baffi addosso è Vito Bezzecchi, il padre di Marco. Lui è ancora più coinvolto di Julià Marquez, perché anche se non passa le gare a telecomandare i figlioli sta nel box con la maglietta del team.

L'ennesima svolta del weekend si palesa ancora sotto le forme di Paolo Ianieri nel primo pomeriggio, dopo le qualifiche e prima della gara sprint. Lui, t-shirt e pantaloni corti, outfit perfetto per una visita al Grand Canyon, si avvicina alla mia postazione in sala stampa batte piano un dito sulla tavola, come a suonare un immaginario campanello da reception. “Allora”, mi dice con la stessa noncuranza di chi si informa sul meteo. “Stasera ti porto a cena da Ago”. A- cena-da-Ago.



Ero a conoscenza di questa cena che Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo, imbastisce per i giornalisti italiani ed altri personaggi del paddock ogni volta che il motomondiale passa per Jerez de la Frontera. Agostini ha una moglie spagnola, Maria, e così ha comprato una casa a qualche chilometro dal circuito. Immaginavo che Paolo ci sarebbe andato, con il pilotapiùvincentedellastoria ha un rapporto strettissimo e per lui ha scritto anche un libro. Mai, però, avrei pensato che sarebbe andata così, che mi avrebbe portato con sé per farmi provare quella sensazione, quella di essere seduto alla tavola di Agostini a mangiare il suo cibo in casa sua. Mi viene quasi da piangere e glielo dico, lui mi guarda bene negli occhi e decide che non sto mentendo. Torna poco più tardi con un enorme libro rosso: “Ho anche un altro regalo, tieni”, dice sbattendo sul tavolo. È il FIM MotoGP Results di Werner Haefliger, e qualunque cosa voglia dire (niente, per la verità) è proprio quell’oggetto da insider delle corse che ti fa piacere mettere su di uno scaffale aspettando di avere dei nipoti a cui mostrarlo blaterando qualcosa sui bei tempi andati.



Nel frattempo sta per partire la sprint: prima si lancia la macchina, il semaforo è rosso. Poi i meccanici cominciano ad andarsene e, inutile dirlo, sarò anche una gara a metà ma la tensione è quella delle gare vere. È la grande fuga, l’ansia sale. Partono, fuoco ai motori, grosso incidente alle prime curve. Bandiera rossa, che in MotoGP non si vede poi così spesso, e ancora una volta la sala stampa si congela tutta. Fortunatamente non è morto nessuno. Ripartiranno per la seconda volta, dritti verso il weekend dei record in termini di partenze.



Yanez, Paolo, è sempre tra gli ultimi a lasciare la sua postazione: suo compito è quello di riempire un numero di pagine della Gazzetta dello Sport direttamente proporzionale all’italianità che riempie il podio. Per me sempre troppo poche. E, voglio dire la verità, quando i giornalisti del motomondiale spalano merda sul motomondiale nei loro articoli - non c’è gente sulle tribune, pochi sorpassi, manca il personaggio - rischio di pensare che siano degli stupidi anche quando non è così. E non mi riferisco ai loro pareri personali, ma ad articoli improntati sul criticismo: è come lamentarsi con gli amici del bar di avere una moglie brutta, noiosa, sostanzialmente molto antipatica. Eppure è di quella che ti sei innamorato, tanto da sposarla rinunciando ad altro e abbastanza importante da continuare a cercarla tutti i weekend. Dillo a lei se non ti piace, dillo a lei se hai le palle.