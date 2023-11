“O Di Giannantonio o io”: Valentino Rossi mette Uccio sui pensieri. Poi non scherza su Marc Marquez…

Valentino Rossi ha un potere: basta una battuta per innescare i sogni. E quel potere il nove volte campione del mondo l’ha esercitato anche oggi, ai microfoni di Sky, scherzando sul pilota che erediterà la Ducati Desmosedici del suo team e che fino a oggi è stata nelle mani di Luca Marini. “Stiamo valutando due piloti italiani per i test qui a Valencia da affiancare a Marco Bezzecchi – ha scherzato il Dottore – Uno è Fabio Di Giannantonio e l’altro sono io. Potreste vedermi martedì in pista. No dai, scherzo. Sono cose delicate”. La classica battuta da patacca per annunciare nel più originale dei modi la più scontata e ormai risaputa delle notizie: Fabio Di Giannantonio sarà in sella alla Desmosedici del Team Pertamina Enduro VR46 Racing nei test di martedì. Ok, non c’è ancora niente di ufficiale e si aspetta l’annuncio (che probabilmente non riguarderà solo i test, ma tutta la prossima stagione dopo il finale di mondiale in crescendo di cui è stato capace il Diggia), ma pure pensare – anche solo per scherzo e anche solo per un attimo – di rivedere Vale in sella nei test di martedì è bastato per sognare un po’. E magari pure per mettere sui pensieri Uccio e gli altri della squadra, che in queste ore – stando a quanto è dato sapere – starebbero predisponendo le ultime limature al contratto di Fabio Di Giannantonio.