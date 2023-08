[VIDEO] Il figlio di Toto e Susie Wolff è già spericolato: guardate cosa fa in Sardegna!

Il piccolo Jack, nato nel 2017, ha solo sei anni ma - grazie ai tanti video pubblicati su Instagram da mamma Susie - non ha certo bisogno di una dose extra di coraggio: corre regolarmente sui kart, anche in compagnia di giovani promesse dello sport come Kimi Antonelli, va in mountain bike e ovviamente scia alla perfezione.

È di pochi giorni fa invece l'ultima avventura di Jack, filmato da Susie in vacanza in Sardegna con Toto durante la pausa dalla Formula 1 alle prese con il flyboard, una disciplina diventata un vero e fenomeno internazionale degli ultimi anni e che consiste in una particolare attrezzatura - composta da una tavola per i piedi e degli stivali appositi - che permettere di compiere delle incredibili evoluzioni sull’acqua.

Il bambino, in braccio a un esperto del flyboard, si è così divertito tra capriole in aria ed evoluzioni e il tutto è stato pubblicato su Instagram da Susie, ovviamente fierissima del coraggio del piccolo Jack.