A Monza Leclerc ci spera, ancora: “Sarà difficile, ma lo scorso anno ci ha insegnato che si può fare”. Hamilton promette battaglia, Antonelli invece…

“Ora però so com’è andata a finire quella domenica: siamo riusciti a fare l’impossibile. Quindi, quest’anno, abbiamo almeno la consapevolezza che si può comunque vincere anche se sulla carta siamo svantaggiati. L’anno scorso ci ha insegnato che si può fare” ha affermato Leclerc, ricordando il grande successo sul Tempio della Velocità nel 2024: inaspettato e davvero emozionante. “Sappiamo di non poter battere la McLaren ed è frustrante. Però questo non cambia la mia motivazione. Se ce la fai, come l’abbiamo fatto qui l’anno scorso, la gioia è ancora più grande. Quindi non vedo l’ora di mettere la macchina in pista e vedere dove siamo messi rispetto a loro” ha concluso il pilota della rossa, che fa già sognare i suoi tifosi.

Per la prima volta dopo qualche anno, la Ferrari dovrà condividere la sua gara di casa con un pilota italiano avversario: Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes ha superato la prima parte della stagione tra alti e bassi e arriva a Monza con una taglia sulla testa, perché a Zandvoort è andato addosso proprio alla Ferrari di Charles Leclerc. “L’incidente con Leclerc è stato davvero un peccato, avevo solo quell’occasione per superare” ha subito spiegato il bolognese durante la conferenza stampa. “Menomale che c’è subito Monza, così posso rifarmi. Questa volta voglio godermi davvero la mia gara di casa” ha spiegato Antonelli, riferendosi alla brutta esperienza di Imola, quando tra eventi, pressione e caos, il pilota della Mercedes non era riuscito a performare come desiderato. “A Imola c’erano molte cose attorno alla pista, in macchina non ero concentrato al 100%, già sabato ero stanco. Questa volta so meglio come muovermi per essere al massimo delle mie energie” ha continuato l’italiano.