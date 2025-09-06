Alex si autoelimina e Marc Marquez vince la Sprint di Barcellona (e il titolo a Misano?). Sul podio Quartararo e Di Giannantonio, Bezzecchi al centro medico

Il 93 non è stato a guardare e ha preso quel margine che serviva per mettersi in sicurezza al secondo posto, salvo poi vedere, poco dopo, il fratello scivolare e la vittoria concretizzarsi ancora. Ancora e ancora. Perché con i punti di oggi, Marquez ha regalato a Ducati anche la certezza matematica della vittoria del titolo costruttori. "Sapevo - ha detto - che Alex ne aveva più di tutti e quindi sì, è stata una lotta aggressiva con Quartararo e Acosta perchè non volevo perdere di vista Alex. Mi dispiace che sia caduto, ma non bisogna mai rilassarsi, dopo la sua caduta c'è rimasto niente che succedesse anche a me e l'ho salvata con il gomito sinistro. Ho controllato oggi? No, non ne avevo più e Alex andava di più, avevo capito che non lo avrei preso". Stessa cosa ha dovuto capirla presto anche Fabio Quartararo: "Mi sono divertito tantissimo all'inizio in quella bagarre con Marc e Pedro, ma sappiamo quale è il limite della nostra moto. Però stiamo lavorando e quando arrivano risultati così e si riesce a lottare così da vicino con gli altri diventa tutto meno faticoso e più motivante".