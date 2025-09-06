Alex si autoelimina e Marc Marquez vince la Sprint di Barcellona (e il titolo a Misano?). Sul podio Quartararo e Di Giannantonio, Bezzecchi al centro medico

6 settembre 2025

Alex si autoelimina e Marc Marquez vince la Sprint di Barcellona (e il titolo a Misano?). Sul podio Quartararo e Di Giannantonio, Bezzecchi al centro medico
Adesso i punti da non cedere sono solo due e per Marc Marquez sarà davvero possibile festeggiare il titolo mondiale la prossima settimana a Misano. E' il gran regalo - sicuramente non voluto - che gli ha fatto il fratello Alex, cadendo quando era in testa (e in controllo) nella Sprint di Barcellona. Ecco tutto quello che c'è da raccontare su questo sabato pomeriggio uguale a quasi tutti gli altri solo per il nome di chi ha vinto...

di Emanuele Pieroni Emanuele Pieroni

Delusione che si taglia con un Gresini. Viene quasi da parafrasare una vecchissima pubblicità per raccontare la Sprint di Barcellona e il gran regalo fatto da Alex Marquez a suo fratello Marc. Sì, perché il più piccolo dei fratelli di Cervera si è letteralmente autoeliminato quando ormai sembrava solo avviarsi verso la vittoria, con una chiusura d’anteriore arrivata quando aveva più di un secondo di vantaggio e in un momento in cui non sembrava impiccatissimo. Ci sta che possa essersi trattato del classico errore da rilassamento, ma la sostanza non cambia: Marc davanti a tutti. E, paradossalmente, con un malloppo più consistente del solito, visto che nessuno di quelli nei primissimi posti della classifica generale ha portato a casa punti da questa Sprint. Capitalizzare tutto, capitalizzarlo al meglio e farsi dare pure una mano dalla sorte quella volta in cui la superiorità non è schiacciante: è la forza di Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo ha dovuto faticare non poco, nelle primissime battute, per tenere a bada un Quartararo indemoniato che ha dimostrato di poter essere davvero l’unico in grado di batterlo sul corpo a corpo, ma il motore della Yamaha è quello che è e il francese ha dovuto cedere, nel frattempo infastidito anche da Pedro Acosta.

https://mowmag.com/?nl=1

Il 93 non è stato a guardare e ha preso quel margine che serviva per mettersi in sicurezza al secondo posto, salvo poi vedere, poco dopo, il fratello scivolare e la vittoria concretizzarsi ancora. Ancora e ancora. Perché con i punti di oggi, Marquez ha regalato a Ducati anche la certezza matematica della vittoria del titolo costruttori. "Sapevo - ha detto - che Alex ne aveva più di tutti e quindi sì, è stata una lotta aggressiva con Quartararo e Acosta perchè non volevo perdere di vista Alex. Mi dispiace che sia caduto, ma non bisogna mai rilassarsi, dopo la sua caduta c'è rimasto niente che succedesse anche a me e l'ho salvata con il gomito sinistro. Ho controllato oggi? No, non ne avevo più e Alex andava di più, avevo capito che non lo avrei preso". Stessa cosa ha dovuto capirla presto anche Fabio Quartararo: "Mi sono divertito tantissimo all'inizio in quella bagarre con Marc e Pedro, ma sappiamo quale è il limite della nostra moto. Però stiamo lavorando e quando arrivano risultati così e si riesce a lottare così da vicino con gli altri diventa tutto meno faticoso e più motivante".

Non sono mancate, purtroppo, anche le cadute. Quella che rischia di costare più cara è toccata a Marco Bezzecchi, travolto da Fermin Aldeguer e dolorante a un braccio. L’italiano ha voluto, però, passare dal suo box e parlare con i suoi uomini prima di recarsi al centro medico per i dovuti accertamenti. Sorte analoga è toccata al suo compagno di squadra, Jorge Martin, travolto a sua volta da Franco Morbidelli. L’italobrasiliano, fresco di rinnovo con il Team Pertamina Enduro VR46, non è riusciti a replicare la prestazione messa invece nel sacco dal suo compagno di squadra, Fabio Di Giannantonio, bravo a tenersi a distanza di sicurezza dalle bagarre pericolose e, contestualmente, a capitalizzare al meglio gli errori degli altri. "Un'altra bella Sprint, ma ci complichiamo troppo la vita - ha detto il romano - non mi lamento e sono contentissimo, ma dobbiamo lavorare per avere dei venerdì migliori e non ritrovarci a passare dalla Q1 come accaduto negli ultimi due fine settimane. Forse proviamo troppe cose. Dall'Igna? No, non è un messaggio per lui, abbiamo un bellissimo rapporto".

Alle spalle del ducatista romano è andato, invece, in scena il vero show di giornata, con Pedro Acosta, Enea Bastianini e Brad Binder che se le sono date di brutto da metà gara e fino all’arrivo in volata sotto il traguardo. Le tre KTM si sono lasciate alle spalle le due Honda di Johann Zarco e Luca Marini, mentre Ai Ogura e Miguel Oliveira hanno chiuso la top 10. E Pecco Bagnaia? Per lui nessuna sorpresa e l’esatta gara di fatica e fastidio che ci si aspettava: quattordicesimo dieto a Raul Fernandez, Jack Miller e Johan Mir e davanti a Alex Rins, Aleix Espargarò, Maverick Vinales e Somkiat Chantra.

Bagnaia Sachsenring

More

Tag

Top Stories

di Emanuele Pieroni Emanuele Pieroni

Next

Next Next

Come Sinner può battere Alcaraz in finale Us Open? Il video...