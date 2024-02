Bagnaia e Bastianini di prepotenza nel Day2 di Losail. Marc Marquez c'è nonostante il primo crash con la Ducati

1.50.952. E’ il tempo stratosferico fatto segnare da Pecco Bagnaia nel Day2 dei test della MotoGP in Qatar.Il campione del mondo in carica ha dominato per quasi tutto il giorno, rispondendo a ogni assalto e andando infine a fermare il cronometro sotto l’1,51. Non c’è riuscito nessun altro e l’unico a insidiare Bagnaia è stato il suo compagno di squadra, Enea Bastiani, che ha chiuso al secondo posto, con poco più di un decimo di distacco. Balletti di classifica, avvicendamenti, qualche caduta, ma per quella che in matematica si chiama la proprietà invariantiva, il risultato è sempre lo stesso: davanti a tutti c’è Pecco, davanti a tutti ci sono le Ducati ufficiali. Però la matematica è pure la scienza che celebra i numeri e a guardarli c’è molto altro da sottolineare. Come, ad esempio, che ben dieci piloti sono riusciti a fermare il cronometro sotto il record della pista. Segno che accorgimenti aerodinamici, marchingegni vari e limature ai motori hanno pagato e anche tanto in questi mesi di ingegneri al lavoro.