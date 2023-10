Carlo Pernat dimesso da “Ambasciatore di Genova nel mondo” per frasi sessiste: Belìn, se è il modo di fare politica

Punto primo: Pernat del “titolo” se ne fa poco, anzi niente. Ci sono buone probabilità che gli abbia dedicato un paio di bicchieri di Prosecco celebrarlo e che questo attacco gli abbia regalato qualche storia in più da raccontare la sera. Punto secondo: davvero il primo cittadino genovese dovrebbe dimettersi per questo? Sembra quantomeno pretestuoso. Ma se un movimento che si definisce progressista sceglie di lavorare a questa linea politica, tentando di mettere in piedi un processo nei confronti di un signore di 75 anni che parla alla radio - perché Pernat le sue frasi sessiste le ha dette a ‘La Zanzara’ di Giuseppe Cruciani cinque anni fa - le battaglie su parità e diritti rischiano di passare in secondo piano. Anzi, perdono completamente di credibilità. Pernat ha detto che di piloti gay in MotoGP non ce ne sono “Perché al massimo guiderebbero il triciclo”, oppure che le donne “Sono come i cani, quando gli parli sembri che ti capiscano”. Nel frattempo racconta barzellette, parla delle corse, dei soldi che ha speso per andare a donne. È Carlo Pernat: conoscerlo è un privilegio per chiunque, ma per capire il personaggio non è indispensabile averci passato qualche serata, basta sentirlo per radio.



Chissà cosa penserebbero di questa indignazione Fabrizio De André e Paolo Villaggio, che per il mondo LGBTQ+ sono icone o quantomeno personaggi degni d'essere ricordati. Loro, con Carlo Pernat, hanno bevuto diverse bottiglie di barbera.