Che bella la MotoGP spiegata da Albesiano: "I tecnici europei aggirano le regole, i giapponesi no! Tutto si è ribaltato da quando la Formula 1..."

Romano Albesiano è particolare - intrigante - per almeno tre motivi. È un signore piemontese in un paddock sovrafollato principalmente di romagnoli e veneti. È il primo direttore tecnico non giapponese della storia di Honda. Ha un'estrazione fortemente aerodinamica in un mondo di ingegneri laureati in meccanica o elettronica: "Applicare l'effetto suolo sulle moto da corsa è un sogno che avevo all'università! Eppure bisogna avere una visione generale della moto. Negli ultimi anni si è parlato molto di aerodinamica. È importante, ma forse non tanto quanto se ne parla oggi". Un mese fa aveva svelato al giornalista spagnolo Manuel Pecino alcune differenze tra l'organizzazione di un Reparto Corse come quello di Aprilia (in cui ha lavorato per una vita) e quello di Honda, che sta scoprendo un viaggio intercontinentale dopo l'altro: "Vado ad Asaka una volta al mese, ci si abitua a tutto". Con lui al timone, la RC213V ha ripreso a marciare ad un ritmo promettente: oltre alla vittoria e al secondo posto di Zarco tra Silverstone e Le Mans, le ottime prestazioni di Joan Mir e Luca Marini ad Aragon. Segno che la moto va - su piste diverse, con piloti diversi: "Alcuni miglioramenti sono derivati ​​dall'erogazione di coppia del motore, che i piloti apprezzano molto. Poi abbiamo apportato alcuni miglioramenti alle strategie elettroniche, in particolare al controllo di trazione. Inoltre, la moto è piuttosto diversa in termini di assetto rispetto alla 2024, soprattutto nelle fasi di frenata e impennata. Strutturalmente, però, il prototipo di quest'anno non è molto diverso da quello dell'anno scorso, quindi i piloti non hanno dovuto adattarsi a qualcosa di stravolgente. Questo paga sempre" - ha dichiarato Romano in una nuova intervista concessa al giornalista inglese Mat Oxley.