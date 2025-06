Chi lo ha detto che è sempre Spagna vs Italia? Nel venerdì della SBK a Misano, Bulega è il primo dei fantastici 5 contro il resto del mondo

In questo venerdì di SBK a Misano, infatti, il tema calco, al di là delle sentenze del cronometro, è stato quello del mercato. Cosa farà adesso Alvaro Bautista? BMW resterà davvero in Superbike e cercherà un top rider oppure, come successo in passato, uscirà di scena? E ancora: Ducati punterà su una solida garanzia come Danilo Petrucci, su un pilota vincente anche sul piano del marketing come Andrea Iannone o su un giovane da lasciar crescere con calma come potrebbe essere, appunto, uno Yari Montella? Tutte domande che per il momento restano in stand by, anche se le indiscrezioni sono tante e raccontano di un mercato che mai come quest’anno si svolge tutto a cavallo tra MotoGP e Superbike.