GOD SAVE THE QUEEN'S. Ma senza i finalisti Musetti e Paul, con l'ex campione Berrettini out per infortunio e Alcaraz in dubbio, chi gioca a Londra prima di Wimbledon? E Kyrgios...

All’elenco degli assenti si aggiunge anche Sebastian Korda, numero 23 del ranking Atp, che ha rinunciato al torneo. E non è finita. Anche Nick Kyrgios ha annunciato che salterà non solo il Queen’s, ma tutta la stagione sull’erba (sarebbe una notizia il contrario visto che è da molto che non sentiamo parlare di lui per i risultati su un campo dea tennis). L’australiano, che avrebbe dovuto tornare a Londra per la prima volta dal 2019, ha comunicato di non essere pronto fisicamente. Resta il dubbio Alcaraz. Il numero 2 del mondo, fresco vincitore del Roland Garros dopo la storica finale con Jannik Sinner, è volato a Ibiza per festeggiare. Il suo allenatore Juan Carlos Ferrero ha spiegato che, una volta tornato in Spagna, lo staff effettuerà una serie di test per valutare le sue condizioni fisiche. Solo allora decideranno se partecipare o meno al torneo. Intanto, al Queen’s si guarda l’elenco iscritti e si contano le assenze: l’erba non è ancora iniziata, ma la stagione parte già in salita.