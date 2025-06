COSA C’È DIETRO L’ADDIO DI INZAGHI all’Inter e le 5 sberle del PSG? Ora si è capito: la data fondamentale è il 13 maggio, c’entrano Fabregas, i soldi degli arabi e…

Simone Inzaghi e l’Inter si sono separati. E’ avvenuto in un caldo pomeriggio del 3 giugno, esattamente a quattro anni distanza dal suo annuncio in nerazzurro dopo il buon percorso con la Lazio. La notizia era nell’aria, si respirava a Milano e nell’ambiente del calcio. La stagione a tratti esaltante per il sogno triplete e in parallelo viscida per le polemiche che hanno accompagnato il secondo posto in campionato, è precipitata dopo le 5 pappine prese in finale di Champions League contro il PSG. Una giornata orribile per il mondo inter che sarà ricordata come la batosta peggiore di sempre in una competizione internazionale.