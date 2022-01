E alla fine la Mercedes ha ottenuto la testa di Michael Masi

Nella giornata di ieri una notizia ha scosso il mondo della Formula 1: sul sito della Federazione Internazionale dell'Automobile è stata pubblicata la riorganizzazione dell'organigramma con, grandi assenti nelle voci relative alle monoposto, il direttore di gara Michael Masi e il responsabile tecnico Nicholas Tombazis.

A questa notizia si aggiunge un'indiscrezione della BBC secondo Secondo la quale la Mercedes ha ritirato l’appello dopo aver raggiunto un accordo con la FIA circa il futuro dei due, ritenuti inadatti al loro ruolo dopo quanto visto in pista nel 2021 e in particolar modo ad Abu Dhabi nel finale di campionato. Sempre secondo la BBC il team di Toto Wolff avrebbe dunque chiesto la testa non solo di Masi ma anche quella di Tombazis, condizione necessaria per il ritorno di Lewis Hamilton in pista nel 2022, che continua il suo silenzio mediatico in attesa di fatti concreti.

Questi fatti potrebbero dunque essere arrivati ma l'ufficialità del licenziamento potrebbe arrivare solo in seguito a un attesissimo colloquio tra Toto Wolff e il nuovo presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che nella giornata di venerdì 14 gennaio decideranno - secondo quanto riportato dal Daily Mail - il futuro di Michael Masi e di conseguenza anche quello del sette volte campione del mondo Hamilton, intenzionato a ritirarsi se la parola data non venisse mantenuta.