Euroderby Milan-Inter, la rivincita di Inzaghi. Pancaro: “Sfide così, da dentro o fuori, lui difficilmente le sbaglia”

Prima della semifinale di Champions di quest’anno tra Milan e Inter (0-2 all’andata) non ci fu solo l’epico euroderby di semifinale di vent’anni fa, ma pure quello andato in scena diciotto anni fa nei quarti, passato alla storia come derby della vergogna, perché quella doppia sfida che il Milan vinse all’andata (2-0, Stam e Shevchenko) e stava vincendo al ritorno (1-0, ancora Shevchenko) non arrivò mai al termine, almeno sul campo. 12 aprile 2005, il Milan ha già un piede in semifinale – l’avrebbe giocata col Psv, penultimo ostacolo prima della finale di Istanbul, allora come oggi – e la curva interista, dopo un gol annullato a Cambiasso, inizia a lanciare di tutto. Un fumogeno colpisce Dida. L’arbitro Merk sospende momentaneamente l’incontro, prova a riprendere (con Abbiati al posto del brasiliano), ma il getto prosegue e interrompe definitivamente l’incontro. “Il mondo (76 Paesi collegati) osserva il peggio del tifo ultrà italiano”, scrive il Corriere della Sera il giorno dopo. Giuseppe “Pippo” Pancaro, difensore che curiosamente ha proprio nell’Inter la sua vittima preferita (le segnò 4 reti con le maglie di Cagliari e Lazio, ma non con il Milan) quella sera è sulla panchina rossonera.