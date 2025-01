Falconiere della Lazio licenziato, c'è il sostituto: chi è Monica di Tolfa? Ma c'è un problema: l'aquila Olympia è di proprietà di Juan Bernabé, cacciato dopo un'operazione al pene...

La Lazio è in cerca di un nuovo falconiere e di una nuova aquila, e già questo suona come l’inizio di una sitcom più che un progetto calcistico. Dopo il caso Juan Bernabé – silurato in tronco per aver lasciato che delle immagini di nudo girassero sui social dopo una operazione "peniena" – Claudio Lotito ha aperto i colloqui per trovare il degno successore. E no, non è uno scherzo. Secondo Il Tempo, una delle candidate più accreditate sarebbe Monica, pronta a prendere il posto di Bernabé e, magari, a portare avanti la tradizione di Olympia, l’aquila ormai simbolo delle partite casalinghe all’Olimpico. Si tratterebbe di una tifosa biancoceleste e che avrebbe anche il benestare della moglie del presidente della Lazio, Cristina Mezzaroma. Ma c’è un problema: Olympia è di proprietà dell’ex falconiere, che Lotito non vuole più vedere nemmeno in cartolina. Ergo, c’è da capire se il presidente biancoceleste preferirà un nuovo volatile o deciderà di trattare con il suo ormai nemico.