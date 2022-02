Ferrari svelata sul web prima del lancio: la tristezza infinita di tutta questa storia

E non c'è un caso, neanche uno tra quelli possibili, in cui la fuga di questa fotografia possa essere considerata accettabile: se si dovesse trattare di un fake, creato alla perfezione con tanto di nuovi sponsor inseriti nei punti giusti, il gusto del divertimento di qualche annoiato appassionato (e genio della grafica) avrebbe comunque rovinato a molti appassionati la presentazione.

Se invece, come si presuppone con ogni probabilità, si trattasse della F1-75 che vedremo oggi nel corso della presentazione, i fatti possono ridursi a due opzioni: o la fotografia è stata scattata da un esterno alla Ferrari, situazione pericolosa per la privacy della Scuderia che non riesce a tenere al sicuro il nuovo modello, o - peggio ancora - il leak è stato fatto circolare da qualcuno di interno alla fabbrica di Maranello, che non ha considerato (o ha considerato troppo bene) le implicazioni di un comportamento del genere.

Che si tratti quindi di uno dei tre casi sopra indicati il risultato non cambia: quella dell'immagine rubata della nuova monoposto è una pagina incredibilmente triste di questa stagione di Formula 1 2022 che, per la Rossa, non inizia nel migliore dei modi. Una piccolezza, è vero, se rapportata a ciò che i fans si aspettano in pista dalla nuova Ferrari, ma un ritratto abbastanza preoccupante della mancanza di rispetto per il lavoro altrui o, nel caso più estremo a cui possiamo pensare, una mancanza di rispetto per il proprio, di lavoro.