GENUFLESSI. Il calcio italiano si ferma per il Papa morto, dopo aver giocato a Pasqua. La coerenza? Cosa c’entra il lutto (del Vaticano) per Francesco-Bergoglio con la Serie A, lo sport e l’Italia (Stato teoricamente laico)?

Il pallone si sgonfia per rispetto, ma solo quando conviene. Si gioca a Pasqua fregandosene della benedizione del Papa, si smette a Pasquetta quando il Papa poveretto non c’è più. Si sgambetta mentre risorge il Cristo, ma ci si inginocchia quando muore il Vicario (no, non il portiere del Tottenham e della nazionale, quell’altro vestito di bianco). La Serie A si ferma tutta d’un colpo. Morto Bergoglio, lo sport italiano tira il freno a mano d’emergenza, con l’obbedienza contrita del bimbo che si è fatto la pipì addosso in chiesa. Ordine del Coni. Ossequio della Figc. Rinviate, con tono liturgico e campionato in parte falsato e di sicuro non più sincronizzato, Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus, e via scendendo fino ai dilettanti, come un’enciclica a pioggia su un campo arato da una logica medievale.

Le dichiarazioni, come sempre, puzzano di incenso e comunicazione di crisi: “A seguito della scomparsa del Santo Padre...”. Linguaggio da necrologio aristocratico, che con lo sport – la culla della bestemmia in mondovisione – ha lo stesso rapporto di un vescovo con il pressing alto. E allora una domanda su tutte: perché? Perché fermarsi? E perché invece a Pasqua – la Pasqua vera, quella del morto risorto, del dogma forte – si è giocato come non accadeva dal 1978?

La risposta, come tutte le verità italiane, si annida tra ipocrisia, folklore e il bisogno di apparire compassionevoli davanti al riflettore mediatico acceso. A Pasqua si è giocato, anteponendo (giustamente o no, dipende dall’opinione di ciascuno) alla sacralità confessionale interessi totalmente materiali (la Coppa Italia che incombe, la Champions League che scalpita, i diritti tv che respirano sul collo). Ma alla morte del Papa no: lì ci si inginocchia. Lì si fa il gesto. Si finge compattezza spirituale, si replica l’unità nazionale a comando, come un flash mob con le stimmate.