Infortunio di Calafiori in Italia-Germania, come sta e quanto è grave? Parla l’ortopedico specialista del ginocchio Pasotti: “Non è una lesione normale. Compromessi più legamenti”

Dott. Pasotti, i medici della nazionale hanno parlato di “torsione innaturale”. C’è da preoccuparsi per Calafiori?

Da quanto ho avuto modo di apprendere, pur non conoscendo nel dettaglio la cartella clinica di Calafiori, posso dire che non siamo di fronte alla classica lesione del crociato anteriore, un trauma abbastanza ricorrente nei calciatori. Parlerei piuttosto di una compromissione di più legamenti, che comprende dunque anche il mediale e il laterale. Non è una lesione normale, bensì più complessa.

Calafiori non è nuovo a infortuni di questo tipo, essendo un giocatore che ha fatto dell’esplosività una propria caratteristica. Nel 2018 si infortunò gravemente in Youth League. Quell’episodio può aver influito sulla salute delle sue ginocchia?

Per l’infortunio rimediato sette anni fa si parlò di “carriera finita”. Poi fortunatamente le cure appropriate e la giovane età hanno evitato questo epilogo. Ma c’è il rischio che episodi simili lascino una certa residua lassità articolare, che indebolisce i legamenti e li rende meno resistenti e sensibili ai traumi. Ma anche qui non c’è una regola aurea, ogni atleta può rispondere in modo diverso a seconda dell’instabilità soggettiva che l’infortunio causa.

Cosa si intende per “instabilità soggettiva”?

È la vulnerabilità residua che una lesione, in questo caso ai legamenti, lascia nel fisico di un atleta, rendendolo più incline a ricadute. Dipende appunto da fisico a fisico: alcuni giocatori possono contenere il rischio tramite terapie conservative, quindi senza intervenire chirurgicamente. Per altri, questo non vale.

Nel caso di Calafiori sembra prevalere una certa cautela nelle ultime ore. Come mai secondo lei?

Premetto, parlo sulla base dello storico clinico del ragazzo e senza avere in mano i referti degli esami di ieri sera. Trattandosi dello stesso ginocchio operato nel 2018, siamo di fronte a un’articolazione più lenta. Ma per avere un’idea chiara del decorso serviranno analisi approfondite, anche per capire se basta affidarsi a un trattamento conservativo o se è necessario intervenire chirurgicamente. In quel caso si parla di solito di circa 9 mesi di stop.