Intervista brutalmente onesta a Tony Arbolino: “A Valentino ruberei la furbizia, a Marquez le palle. Farei migliaia di gare all’anno”

È il giovedì del GP di Francia, l’appuntamento con Tony Arbolino è fissato all’hospitality del Team Marc VDS per le 16.40. Lui arriva sullo scooter con un cappello di lana calcato in testa e uno scaldacollo su fino al naso, si vedono appena gli occhi. Per qualche motivo si era convinto di dover rilasciare un’intervista per un sito indonesiano, così saluta in inglese. Gli spieghiamo cos’è MOW, ci sediamo, risate. Lui porta una bottiglia d’acqua sul tavolo con cui giocherà per tutta la chiacchierata e sfoggia un paio di Nike Airforce 1 metà nere e metà bianche: “Bro, ci sono due correnti di pensiero sulle Air Force, o bianche o nere. Io…così”. Ci sediamo, cominciamo a parlare. Tony come Kiedis, Bourdain, Soprano. Ma questo è Tony Arbolino.



Ok, Tony, tutto quello che non vuoi dirmi, puoi non dirmelo.



“Io ti dico tutto quello che so”.



Sembra giusto. Hai l’aria di uno che ha fatto un sacco di strada per arrivare nel motomondiale. È stata tosta?



“Devo dire che non è stato facile, tosta non lo so. Ma il percorso è stato complicato, perché vengo da un paese che non tutti conoscono che è una periferia della Lombardia (Garbagnate Milanese, ndr) in cui non è troppo facile approcciarsi alla moto. Magari è facile per il calcio, ci sono duemila campi, ma le moto sono un altro discorso. Io uscivo da scuola e il venerdì andavo in Emilia Romagna ad allenarmi per tutto il weekend, poi tornavo a casa facendo tre ore e mezza di macchina. Magari gli altri bambini uscivano da scuola e andavano al circuito sotto casa”.



Certo, tutti i giorni al Jeepers di Cattolica o a San Mauro a Mare.



“Proprio quelli. Io invece non potevo, dovevo andare a scuola ed era davvero complicato gestire questa cosa”.



Anche perché immagino che queste trasferte avessero un costo non indifferente per la famiglia.



“Mio padre era meccanico di automobili e quindi smontava le gomme, faceva qualche extra, ore in più, cose in più, qualsiasi cosa per mettere insieme i soldi che servivano”.



Bastonare i romagnoli che su quei circuiti ci lasciavano i solchi ti ripagava di tutto, vero? A vederla così dev’essere questo ad averti acceso l’idea di fare il pilota.



“Esatto, questa è stata proprio la mia mentalità dai sei anni ai tredici. Io andavo lì, giravo due giorni, tornavo e non mi preparavo come loro, un bambino capisce in fretta ma deve anche continuare a fare le cose per sviluppare un talento. Quindi andare lì a vincere per gente che davanti alla pista ci abitava valeva più di tutto il resto”.



Come un pugliese che vince le gare di sci. E poi a tredici anni cosa è successo?



“Siamo arrivati allo stesso livello: tutti dovevano girare al Mugello, in piste più grandi insomma, e non era così semplice nemmeno per loro farlo tutti i giorni. E lì mi sono sentito ancora più forte, perché la differenza con gli altri era ancora più grande. Mio padre ha fatto tanti sacrifici per tutto questo e cerco sempre di ringraziarlo con affetto, come posso”.