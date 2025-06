INTERVISTA DELL’ANNO? Kubica su vita, morte, corse e passione: “La vittoria a Le Mans non è un risarcimento. Dopo l’incidente non mi guardavo allo specchio”

“Imparare tutto di nuovo da zero è stato faticoso, ma bellissimo” spiega poi il polacco. “I bambini cadono sempre, poi si rialzano. Noi non siamo bambini, però non smettiamo mai di cadere. Conta rialzarsi almeno una volta di più [...] Il Robert di prima si arrabbiava per un raffreddore, il Robert di adesso sa quante persone malate non si alzeranno mai più da un letto” ha raccontato. “Ora sono un uomo in pace, e un pilota che in gara va forte come prima per amore e per passione”, una passione che ha saputo adattare, che lo ha spinto a buttarsi nelle corse endurance, iniziando nel WEC un percorso che nel 2024 lo ha portato dalle LMP2 al volante di un’Hypercar, la Ferrari 499 P. Non è stato facile però tornare in pista: “Ricordo gli sguardi

perplessi di chi pensava solo ai propri affari, e toccava tasti crudeli per farmi capire che non sarei stato mai più un pilota che correva per vincere. Ho sviluppato compensazioni, ho dimostrato che non esistono più limiti di quanti ne immaginiamo, sbagliando” ha spiegato il polacco. “Alle squadre che mi hanno cercato, ho detto eccomi, adesso sono così. Sono un pilota vero e se vi piace correrò per voi. Ma se avete dubbi, okay, vi capisco: non immaginate quanti ne abbia avuti io”.

Il lavoro con AF Corse, al volante finalmente di una Ferrari - in un mondiale, anche se ben diverso dalla Formula 1 con tutti i suoi pro e i suoi contro - si è trasformato in una delle vittorie meglio costruite degli ultimi dieci anni a Le Mans, la gara delle gare. Per chi però ha letto quella vittoria come un regalo dal destino per il polacco, non è così: “Le Mans un risarcimento? No, mi spiace ma no” ha rivelato sempre a La Repubblica. Anche perché, per Kubica, il destino non esiste: “Ho deciso che esiste solo la costruzione che facciamo delle nostre vite. Prima gli altri in me vedevano solo il corridore, ora si sono accorti anche dell’essere umano”. Un essere umano che è uno degli esempi più importanti non solo nel mondo del motorsport, ma in generale. Colui che ha preso tutto quello che la vita gli ha dato, di bello e di brutto, e ne ha fatto una storia unica.