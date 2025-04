La docuserie, uno dei formati più in voga negli ultimi anni usata per raccontare gli sport, come accade proprio anche per la Formula 1 con Drive To Survive, ripercorrerà tutti i momenti più importanti della carriera dell’italiano, concentrandosi soprattutto sui mesi precedenti all’annuncio nel mondiale con la Mercedes. Lunedì 28 aprile uscirà il primo trailer, per iniziare ad assaporare quelli che saranno gli episodi in uscita la settimana dopo. Le vittorie in Formula 4, il titolo in FRECA, il debutto improvviso in Formula 2 e il primo test con la Mercedes in Formula 1: guardare Antonelli crescere è stato come seguire una partita di tennis al set decisivo. Tante scelte, un obiettivo solo, che potrà essere capito meglio anche da chi il giovane italiano l’ha conosciuto già in Formula 1.