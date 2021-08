Kimi Raikkonen, estate da sogno nella super villa in Toscana. Con lui anche Louis Camilleri

Kimi Raikkonen ama l'Italia quasi quanto, dall'Italia, amiamo Kimi Raikkonen. L'ultimo Re di Maranello, vincitore del mondiale di Formula 1 con la Rossa nel 2007, ha scelto il nostro paese per il grande passo quando, nel 2016, ha sposato in Toscana la bella Minttu, madre dei suoi due figli Robin e Rianna.

La coppia possiede nella regione italiana anche una villa da sogno, dove - quando non decidono di tornare in Finlandia - soggiornano nelle pause europee della stagione, soprattutto durante il periodo estivo.

E' proprio in Toscana infatti che l'intera famiglia Raikkonen sta trascorrendo la pausa dalla Formula 1 che, dopo il GP di Budapest, tornerà a fine agosto in Belgio con il Gran Premio di Spa.

I Raikkonen si godono così la villa da sogno tra bagni in piscina, giochi per bambini e visite di amici. Ospiti di Kimi in questi giorni, come testimoniano le stories Instagram del pilota, due personaggi ben noti agli appassionati di motori: l'ex amministratore delegato Ferrari Louis Camilleri e Gino Rosato, uno degli storici uomini di Maranello, in rossa dai tempi di Todt e grande risorsa per Kimi (oltre che amico di lunghissima data) durante il mondiale del 2007.