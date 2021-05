La caduta di Marc Marquez ci ricorda che i piloti sono eroi. E chi ci gode sui social deve farsi curare

Ma fare il pilota in MotoGP è roba da eroi. Partono da bambini perché poi è troppo tardi, e lasciano la scuola da ragazzi mentre le famiglie si indebitano per l’amore di uno sport. I più bravi finiscono a rischiare la vita ogni domenica, gli altri si cercano un lavoro vero ricominciando da capo. È gente che crede alle corse, alla bellezza di una vittoria sopra a tutto il resto. Guadagnano un sacco di soldi, ma è impossibile odiarli per questo. Molti piloti poi sono arroganti, competitivi. Scendono in pista - tutti quanti - convinti di essere i migliori al mondo. Ma è anche vero che altrimenti non sarebbero lì.



Ora le moto sono cambiate, Dorna vuole lo spettacolo e i primi sette piloti alla fine delle FP3 sono in meno di un decimo, ci sono venti piloti in un secondo. Ecco perché se corri in MotoGP cominci a credere alla fortuna. Ma non si può dire che sia facile, su di un missile lanciato a 360 Km/h non c’è niente di facile.



Marc Marquez ha rischiato ancora perché è il suo mestiere, un mestiere che fa con una passione sconfinata perché potrebbe ritirarsi, lasciar perdere e godersi gli svariati milioni accumulati in questi anni di corse. Corre perché è la sua vita, anche se il rischio è sempre altissimo. Se questa è la gente che merita i vostri insulti e il vostro odio, vendete la moto e trovatevi un'altra cosa da fare. Datevi alla politica.