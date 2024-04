La favola di Nicholas Spinelli che vince in SBK con la moto di Petrucci è la cosa più folle che leggerete oggi

La scelta delle gomme operata da Spinelli è stata fondamentale per poter scrivere la storia. Nel sabato mattina di Assen qualifiche in condizioni full wet avevano relegato Spinelli ad una già dignitosissima undicesima posizione in griglia di partenza. Poi nel cielo dei Paesi Bassi il sole si è fatto largo tra le nuvole, asciungando l'asfalto del TT e portando piloti e team delle derivate di serie a optare per una coppia di pneumatici slick sulla griglia di partenza di Gara 1. A ridosso dello spegnimento dei semafori e delle ore 14, però, una perturbazione fantozziana si è nuovamente abbattuta su Assen, dove le condizioni si sono fatte miste (in assoluto le peggiori per i piloti) e l'asfalto maculato. La maggior parte della griglia, vedendo squarci di azzurro nel cielo, ha scelto di restare con gomme da asciutto, Axel Bassani e qualche altro pilota hanno cambiato l'anteriore in intermedio, ma è stato Nicholas Spinelli l'unico a partire con una coppia di intermedie. Dalla quarta fila Nicholas ha impiegato una manciata di curve per portarsi in prima posizione, quattro giri per creare un gap di oltre venti secondi tra sé e gli inseguitori. Nel box Barni pregavano, ma in pochissimi credevano che Nicholas sarebbe riuscito a completare l'impresa: per scaramanzia, perché l'errore era dietro l'angolo e perché, nel frattempo, su Assen il sole tornava a fare capolino e a consentire al gruppo con le gomme slick di rimontare. Il gruppo appunto, capitanato da Toprak Razagatlioglu e Alvaro Bautista (e orfano di Andrea Iannone, che dopo un avvio di gara gagliardo ha perso il posteriore in curva 4), a sette giri dal termine è arrivato a meno di sei secondi da Nicholas, che ormai perdeva più di cinque decimi a settore e sembrava destinato a fare il gambero. Ma proprio a sette giri dalla fine dei giochi è arrivata la fatidica manna dal cielo: non parliamo della pioggia, ma di una bandiera rossa. Causa? La Yamaha R1 di Andrea Locatelli, che rompe il motore e versa olio in pista. I commissari sono svelti, nessuno per fortuna cade, nessuno si fa male. Due terzi di gara sono completati e quindi, per regolamento, Nicholas Spinelli è il vincitore più incredibile della storia della SBK, forse del motorsport.