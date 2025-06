La sentenza del venerdì di Aragon? La MotoGP non è una scienza esatta: la costante non è più Ducati, ma i Marquez (tra sorprendenti variabili e Quartararo a rischio decollo)

Chi, nel tentativo di stargli addosso, ha preso qualche rischio in più è suo fratello Alex, rimasto comunque a quasi tre decimi di distacco, nonostante un gran giro con la Desmosedici GP24 del Team Gresini. “Siamo meno distanti da Marc rispetto al mattino – ha detto il più piccolo dei fratelli di Cervera – Ma la verità è che qui lui fa la differenza e non è facile andare forte come lui, pur avendo accesso ai suoi dati. Riesce a fare linee strette molto strette mantenendo una gran velocità. Io ho non ho avuto un buon passo, ma questo pomeriggio sembrava esserci qualche problema con l’elettronica sulla mia moto, la sentivo strana. Dobbiamo capire”.

E poi? E poi le sorprese. Sì, perché la terza piazza se l’è presa Maverick Vinales, sempre più a suo agio con la KTM e sempre più intenzionato a diventare l’uomo di riferimento per il marchio austriaco. “Vincere con KTM è il mio sogno. Sono soddisfatto per il nostro passo, più che per il tempo - ha detto lo spagnolo - Dobbiamo capire come recuperare il mezzo secondo che ci separa da Marc. Abbiamo fatto un buon lavoro e dato il 100% oggi. Abbiamo un buon motore e la moto si guida bene. Dal Qatar in poi siamo quasi sempre in top 5”. L’obiettivo è quello grosso e oggi Vinales l’ha ripetuto in pista mettendosi anche alle spalle un Joan Mir in giornata di grazia. Il pilota della Honda ha chiuso con il quarto tempo, facendo esplodere la gioia nel box di HRC e riuscendo nell’impresa di farci vedere il sorriso di quell’Alberto Puig che invece non ride mai. Una gioia nel box Honda rinforzata dal sesto tempo di Johann Zarco, con il francese che ha perso la quinta piazza in favore di Pedro Acosta per due millesimi.