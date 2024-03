La verità? Adesso Ducati è in paranoia: Jorge Martín e Pecco Bagnaia in Qatar avvisano tutti

Poi si passa Bagnaia, che appare tutt'altro che soddisfatto del suo primo sabato stagionale: "Sicuramente le sensazioni rispetto ai test sono un po' diverse, fatico un po' di più. Purtroppo le cose si sono un po' compromesse per colpa del mio giro in qualifica dove ho sbagliato la penultima curva (ne abbiamo parlato qui). Altrimenti partire dalla pole o dalla prima fila avrebbe cambiato tutto. In ogni caso sto avendo molto chattering sul posteriore e dobbiamo risolverlo, anche se comunque possiamo dire che sia stata una Sprint positiva. Quale sarebbe stato il mio potenziale senza questo problema? Secondo me io, Martín e Binder giravamo sullo stesso passo, mentre Aleix andava nettamente più forte. Non so come sia stata la sua gara, ma se Aleix si fosse trovato davanti avrebbe sicuramente avuto il ritmo per vincere; nella fase finale della Sprint era nettamente il più veloce. Io alla fine ero in difficoltà perché, non potendo più sfruttare la percorrenza a causa delle vibrazioni sul posteriore, ho dovuto cambiare un po' stile di guida e la moto in usciva di curva tendeva a pompare molto di più. Purtroppo è la prima volta che riscontro questo problema, nei test non si era mai presentato, forse perché non avevo mai seguito nessuno da vicino. Comunque è solo la Sprint Race del sabato del primo weekend, attenderei prima di tirare delle conclusioni. Il potenziale vero si vede più alla domenica, noi abbiamo già in mente qualcosa per domani. Alla fine questa moto ti permette di entrare più forte in curva e queste vibrazioni potrebbero indicare che il setting dello scorso anno vada leggermente cambiato".