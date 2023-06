La verità drammatica su Marc Marquez è che preferisce rischiare di uccidersi piuttosto che smettere di vincere

La parabola di Marc Marquez sta prendendo una direzione piuttosto buia in Germania, dove lo spagnolo è sempre stato un dominatore. Marc qui ha vinto da giovane, quando era inesperto, ci ha vinto in inferiorità tecnica, sotto la pioggia, col flag-to-flag e da grande favorito. È la sua pista, la prima che incontra da quando si è operato al braccio per la quarta volta. Ora che Aragon è fuori dal calendario e che il GP delle Americhe ad Austin è passato senza che lui potesse correrci, Marc sa di trovarsi davanti alla domanda definitiva: sei ancora in grado di vincere come una volta? Il gradino più alto del podio gli manca dal 2021, a Misano. E se alla vigilia del GP aveva messo le mani avanti, spiegando che “una vittoria al Sachsenring non cambi ia la situazione della Honda”, ora Marc sta scoprendo che è esattamente il contrario: non vincere qui, non imporsi sugli altri come ha fatto per una vita, fa tutta la differenza del mondo. Lui continua a provarci, usa la moto sua e se serve anche quella del compagno di squadra fuori per infortunio, prelevando l’aletta destra durante le qualifiche. Sì, perché dopo il dramma del venerdì sul finire del secondo turno di prove, Marc cade tre volte anche durante le qualifiche. Quello che è peggio, almeno per lui, è rendersi conto che la fede non basta più, che crederci e fidarsi del talento non risolve il problema così come non lo risolve la testardaggine di chi si butta per terra finché non trova il limite.