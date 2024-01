Tifosi Lazio-Roma: disordini, saluti romani, bombe carta. Ma perché nell'ordine pubblico del calcio siamo un Paese del terzo mondo?

Secondo il Corriere della Sera, la polizia sta già lavorando all’identificazione di diversi responsabili dei disordini dentro lo stadio, così da emettere dei Daspo (curioso come in questi casi sia molto più facile individuare e sanzionare i colpevoli, a differenza degli addirittura più frequenti episodi di cori razzisti). Ma dopo vent’anni di questa metodologia d’azione, dovrebbe essere chiaro che la sanzione e l’allontanamento dallo stadio a posteriori non impediscono a simili disordini di ripresentarsi in futuro. Allo stesso modo, la strategia del vietare le trasferte ha dimostrato di recente ulteriori falle, quanto avvenuto proprio a marzo a Napoli con i tifosi tedeschi ne è la riprova. Posto che in Italia le tifoserie di calcio non sono più aggressive rispetto ad altri paesi (basterebbe fare un giro in Turchia, nei Balcani o in Grecia per confrontarsi con ambienti ben più preoccupanti), l’interrogativo che bisogna porsi è perché in Germania o nel Regno Unito le forze dell’ordine riescono a dialogare con gli ultras e prevenire episodi del genere? Un’analisi di entrambi questi casi esteri sarebbe troppo lunga, ma in comune hanno sicuramente un approccio molto meno repressivo al confronto col tifo organizzato: il caso inglese è emblematico, dato che proprio il superamento delle nefaste iniziative del governo Thatcher ha permesso di mettersi alle spalle il tristemente noto fenomeno degli hooligans degli anni Ottanta. Lazio-Roma è l’ennesima occasione per ripensare la gestione dell’ordine pubblico attorno agli eventi calcistici nel nostro paese, se non per reale volontà politica almeno per migliorare la propria immagine davanti agli occhi della Uefa, a otto anni dagli Europei che l’Italia dovrà ospitare assieme alla Turchia.