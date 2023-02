Marc Marquez blocca Madrid per presentare la sua docu-serie, fra traversi a una mano e giri in moto coi fan

Presente alla giornata anche Carmelo Ezpeleta, che dopo aver finanziato MotoGP Unlimited per quest'anno ha preferito puntare su quattro episodi battezzati there can be only one (visibili su MotoGP.com) carichi di dietro le quinte, come la sfuriata di Pecco Bagnaia dopo la caduta al Sachsenring. “Ho visto la serie, è davvero bella”, ha detto il numero uno di Dorna a proposito di All-In. “Penso che alla gente piacerà e credo che per la MotoGP sia molto importante fare questo genere di cose durante la stagione”. Secondo voci di corridoio Dorna sta considerando di produrre un'altra stagione di MotoGP Unlimited sul 2023, magari sfruttando l'esperienza accumulata con il primo tentativo. l'inverno è lungo e promuovere le corse in moto sembra essere sempre la priorità degli organizzatori. Nel frattempo, Aleix Espargarò si è dato a YouTube e All-In di Marc Marquez funziona a meraviglia: i piloti saranno anche più attenti a parlare, ma sono sempre di più quelli che spingono sulla comunicazione.