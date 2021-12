Marc Marquez sarà ancora il re: Joan Mir avverte se stesso, ma pure Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia

Lo spagnolo, è noto, è da sempre un vecchio cruccio della Honda e il fatto che su Marc Marquez ci siano molte incognite lascia pensare che possa esserci già stato un qualche ammiccamento con i manager dell’Ala Dorata. Andare via, però, non è ciò che a Mir interessa di più al momento: “Sento di non aver detto tutto con la Suzuki – ha spiegato – abbiamo ancora tanta storia da scrivere insieme, ma c’è bisogno di migliorare. Però devo anche dire che a mio avviso siamo sulla buona strada: a Jerez ho avuto ottime sensazioni e il nuovo telaio sembra accordarsi meglio al mio stile di guida. Mi piace far lavorare molto l’anteriore, spingere forte in quella direzione e la moto è già molto migliorata in questo senso”. Anche se per capire davvero se e quanto gli ingegneri della Suzuki saranno stati in grado di fare il grande passo in avanti bisognerà aspettare almeno i test di Sepang.