Marc Marquez vince in Qatar dopo 11 anni. Ma la lezione della notte di Lusail è che non esistono fratelli e neanche amici in questa MotoGP

“Quella di Marc – ha detto Gigi Dall’Igna subito dopo la bandiera a scacchi - E’ stata una vittoria intelligente, credo abbia gestito abbastanza durante la gara e sul finale ha fatto due gran giri veloci. Importante superiorità. Sono molto contento anche per Pecco, non era facile oggi dopo la giornata di ieri”. Poche parole per raccontare di due Ducati ancora sul podio, con nel mezzo un Maverick Vinales che non ha potuto godersi a pieno l’importante (e straordinario) risultato. Perché il pilota di KTM è stato a lungo sotto investigazione per la pressione degli pneumatici. Il brutto giallo di giornata, però, è stato un altro e ha riguardato ancora una volta Aprilia e Jorge Martin, con il campione del mondo che, dopo un passaggio sul cordolo, ha perso il controllo della RS-GP, cadendo a terra e finendo travolto da Fabio Di Giannantonio. “Jorge Martin – scrivono da Aprilia - ha subito un trauma al torace, il pilota è cosciente senza problemi agli arti. Contusione costale a destra con pneumotorace. Sarà portato in ospedale per eseguire una TAC per approfondimento”.