Nel tragico sabato di Pecco Bagnaia, Marc Marquez ringhia e se la ride davanti a Alex e Franco Morbidelli (e Valentino Rossi)

“C'ho provato oggi e ci riproverò domani – ha detto il più piccolo dei fratelli di Cervera - nei primi giri speravo di averne di più: volevo superarlo per cercare di creare un distacco, ma evidentemente Marc è stato più bravo, più veloce e anche più coraggioso qua e là. Nel terzo settore ha qualche difficoltà in più, ma niente di significativo. Io devo migliorare ancora qualcosina per riprovarci domani, ma per oggi credo che sia andata bene". Quasi un modo per sottolineare che no, contro questo Marc Marquez c’è buono solo Marc Marquez e che tutto quello che si può fare davvero è provare a stargli addosso. La stessa cosa che un commovente Fabio Quartararo ha fatto negli ultimi giri con Franco Morbidelli, nel tentativo di riportare la Yamaha M1 sul podio. Per il francese, alla fine, è stato solo quinto posto, visto che a due curve dalla fine è arrivata anche la Ducati di Aldeguer. “In verità – ha detto Franco Morbidelli – non mi sono neanche accorto che Quartararo e Aldeguer stavano arrivando, perché non stavo attento a quello che succedeva dietro di me: stavo pensando a difendere il mio terzo posto e mantenere il mio passo".