Max Verstappen è il re di Monza con la McLaren che sbaglia ai box ed è subito polemica. La Ferrari ci prova, ma…

Dopo una partenza accesa, con Lando Norris che ha messo più volte la sua monoposto davanti a quella di Verstappen tentando la fuga, il britannico si è ritrovato leader della corsa quando la Red Bull ha chiamato il suo alfiere in pit lane per il cambio pneumatici. Subito dietro di lui c’era Oscar Piastri, autore di una battaglia con Charles Leclerc che ha fatto sudare freddo tutti i tifosi della rossa e della quale ha avuto la meglio proprio l’australiano. La McLaren ha optato per una strategia diversa rispetto alla maggior parte della griglia, sfruttando l’ottima gestione degli pneumatici da parte della MCL 37 e chiamando Piastri solo a qualche giro dal termine per montare delle gomme soft. Un giro dopo di lui - dopo diversi scambi di opinioni tra pilota e ingegnere - anche Lando Norris ha effettuato la sosta, che però è stata un disastro: una delle pistole per avvitare gli pneumatici si è inceppata, costringendo il britannico a rimanere per parecchio tempo fermo in pit lane.

Una volta rientrato in pista Norris si è trovato dietro al suo compagno di squadra, a cui il muretto di Andrea Stella ha chiesto di farsi da parte per ripristinare le posizioni iniziali. Un gesto che era già stato fatto dalla McLaren in occasione del Gran Premio d’Ungheria dello scorso anno, quando Oscar Piastri ottenne la prima vittoria in carriera. Al tempo però, i due piloti non si giocavano il titolo mondiale, quindi ha fin da subito fatto scalpore il comportamento dell’australiano, che non ha osato contrastare Stella e ha semplicemente alzato il piede. C’è già polemica sui social, ovviamente: se fosse proprio questa l’occasione a cui Oscar Piastri dovrà rendere conto una volta perso il mondiale contro il suo compagno di squadra?