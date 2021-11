Mercedes pronta a tutto per il mondiale: ecco cosa faranno le 10 "spie" ingaggiate da Toto Wolff

Le tappe che separano Lewis Hamilton e Max Verstappen dalla resa dei conti finale sono sempre meno e i due top team, Mercedes e Red Bull, non sono disposti ad arrendersi proprio ora. Anche se l'olandese si è presentato in Messico alla guida del mondiale con 12 punti di vantaggio sul sette volte campione del mondo, la squadra di Toto Wolff è pronta a giocarsi il tutto per tutto per rimontare e battere la scuderia del toro.

Per farlo il team principal ha deciso di schierare tutte le forze a sua disposizione, comprese quelle "invisibili" nel paddock di Formula 1: è infatti noto a tutti gli appassionati che solo una piccola parte del grande gruppo di lavoro di ogni squadra si sposta fisicamente in giro per il mondo con il circus, mentre gli altri lavoro direttamente dalla fabbrica in questione.