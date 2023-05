Nico Cereghini racconta a MOW il suo libro su Valentino Rossi: “Oggi non si può dire più niente, sarei politicamente scorretto”

A proposito: tu prendi in giro un po’ tutti i piloti, tra cui lui. La sensazione è che i grandi fuoriclasse siano i più permalosi, quelli che magari non te lo fanno pesare però si ricordano di quando, per esempio, hai detto qualcosa di cattivo nel ’98. Valentino ti ha mai detto una cosa del genere?



“Mah, lui no. Però c’è da dire anche che quando è iniziata la sua era io non facevo più il telecronista: è in diretta che rischi molto, qualcosa scappa, magari oltre le intenzioni. A me magari può essere successo con Biaggi, Capirossi… io poi mi sono occupato di lui in diversi servizi, però non ho mai commentato in diretta le sue gare ed era difficile entrare in rotta di collisione con Valentino. Qualche volta l’ho criticato, ma ufficialmente non mi ha detto mai niente”.



In 25 anni di Valentino Rossi il motomondiale è cambiato tantissimo: cosa manca alla narrazione di oggi rispetto ai tempi in cui tu raccontavi le corse?



“È cambiata la tecnica ed è cambiato il linguaggio, le immagini erano meno ricche e la voce era centrale, senza necessità di alzare i toni in maniera particolare. Oggi invece funziona una cosa diversa ed è così in tutti i settori, dai titoli di giornale fino alle telecronache... se non strilli non ti sentono. Probabilmente è inevitabile che sia così, eppure secondo me al tempo era più facile. Io ho sempre pensato che la radio fosse più affascinante della televisione, penso ad esempio alla Parigi-Dakar: quando c’era solo la voce, senza immagini, era più facile sognare. Con le immagini si è capita di più la difficoltà, a volte il dramma e la fatica, però tutto questo ha un po’ svilito la cosa".



Che intendi?



"Penso a Franco Picco ad esempio, quando correva la Dakar. Ricordo che era secondo in gara quando si prese una botta terribile al ginocchio e fu costretto al ritiro. Lo sponsor - che era suo, ma anche nostro - pretendeva che facesse una diretta nella stanza d’albergo, pieno di polvere, afflitto e distrutto ma col cappellino lindo della Chersterfield. Queste cose in televisione succedono e sono brutte, distruggono un po’ il fascino che c'è in una corsa. Alla fine, quando Poltronieri faceva le telecronache negli anni Sessanta, c’erano due telecamere a Imola e due a Monza, il resto te lo immaginavi. Era ancora più carico di pathos, perché quando li vedevi passare e pensavi a chissà che cavolo sarebbe successo passata la telecamera. Poi è chiaro che la direzione è giusta e inevitabile, ma un po’ di magia se n’è andata e non tornerà più. E poi le gare, non so, forse erano meno belle, però i nomi erano affascinanti: Schwantz, Doohan, Rainey, Roberts… tutto questo americanismo era incredibile per noi, e anche se Pierfrancesco Chili correva contro Kevin Schwantz il livello era molto diverso già dal nome. Vivevamo la scoperta di un mondo nuovo e c'era tanto entusiasmo, anche se poi le gare se la giocavano tre, quattro piloti. Erano meno combattute”.



L’impressione è che questo libro voglia dire che per fare bene le cose è fondamentale divertirsi. È così?



“Nel libro c’è la leggerezza di Valentino ma anche il modo di vivere la moto come un gioco, cosa che dovrebbe valere per tutti, senza prendersi troppo sul serio. Faccio un esempio: io e Luca Cadalora, che siamo molto amici, abbiamo girato le piste di tutto il mondo divertendoci come matti e lui è sempre stato un super tecnico, quindi quando guardiamo le gare siamo i primi a dare valore ad un pilota, ad una moto o a una gara, non sottovalutiamo le qualità dei grandi campioni... però ci divertiamo a prenderli in giro, e credo che le due cose possano stare insieme. Forse ho preso in giro un po’ tutti, anche Valentino, ma credo di aver reso onore ad ognuno di loro”.