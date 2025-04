No, con i guai dell’Inter la maglia di Chiara Ferragni non c’entra un caz*o: la sfiga non esiste, gli sfigati sì. Da Masini a Salvini, dagli arbitri all’oroscopo, perché è sempre colpa di qualcun altro se facciamo schifo?

Metti un Paese che crede ancora nei cornetti rossi, nei gatti neri, nell'oroscopo di Paolo Fox, nel sangue di San Gennaro e nelle promesse elettorali. Metti la stessa nazione che, contemporaneamente, giura sulla “Scienzah” come nuovo culto monoteista, e che, mentre ti invita a inginocchiarti davanti al virologo di turno, dimentica che quel medesimo virologo solo qualche settimana prima assicurava che il virus in Italia non sarebbe arrivato, e che il giorno dopo averti detto che se non ti vaccini muori viene fuori che a essere malato e mezzo morto è lui, mentre tu non hai nemmeno due linee di febbre in tutta la pandemia. L’oracolo è comunque infallibile, sei tu che non capisci, che non hai studiato, anche se hai studiato e ti ricordi che la scienza vera sarebbe quella nata e progredita proprio sulla continua messa in dubbio e sul porsi e porre domande e sul verificare. Niente da fare, siamo il Paese dove il razionalismo è superstizione travestita e la superstizione è un modo magico per non prendersi mai la responsabilità di un cazzo di niente.

Dentro questo teatro grottesco arriva, come un carico di meravigliosa idiozia, la faccenda della maglia dell’Inter indossata da Chiara Ferragni. Ferragni che, già mediaticamente malconcia dopo il caso del pandoro e altri “errori di comunicazione”, osa, nelle settimane più delicate, farsi vedere con una maglia nerazzurra addosso (peraltro creata da un milanista: doppio reato). L’Inter, coincidenza vuole, da quel momento smette di vincere e comincia invece a perdersi e a perdere tutto: fuori dalla Coppa Italia col Milan, triplete che evapora, ko col Bologna e con la Roma, superato dal Napoli con Scudetto quasi andato e speranze di una stagione che pareva essere trionfale appese ormai quasi solo a una difficilissima semifinale di Champions League e a un’eventuale e ancora più improbabile finale. Ma non per colpa sua, chiaramente. Oltre a recriminare (come il Mister) su rigori e rimesse e calendari, molti tifosi gridano alla iattura, i social si incendiano come fosse scoppiata la Guerra dei Cent'anni ma più scema, e anche qualche telegiornale, incapace di distinguere tra goliardia e scaramanzia cronica, amplifica la stronzata della casacca della Ferragni come fosse il Watergate.

Del resto, la teoria del “colpevole è sempre qualcun altro” ha nobili precedenti. Marco Masini, condannato negli anni Novanta all’oblio in vita perché “porta sfiga”, sentenziavano, mentre lui poveraccio cantava e subiva la disperazione. Matteo Salvini, a cui nella vulgata popolare ogni squadra o ogni campione che sostiene pare girare le spalle come un amante tradito. L’arbitro cornuto, venduto e figlio di puttana di giornata, contro cui si scagliano città intere con i forconi (ormai virtuali, ma solo per pigrizia e cialtroneria), come se il mondo avesse bisogno di un agnello sacrificale antropomorfo per ogni supposto misfatto.