Ok, ma Charles Leclerc con Lewis Hamilton in Ferrari rischia di diventare la rana bollita di Noam Chomsky?

Ci sono fuoco e fiamme nel box della Ferrari dopo la fine del Gran Premio di Las Vegas, perché la rossa non è riuscita a tirare fuori il proprio potenziale e ha trovato diverse difficoltà nella gestione della gara che doveva permettergli di scavalcare la McLaren nel campionato costruttori. In più, dopo la bandiera a scacchi, Charles Leclerc si è lamentato in radio del comportamento di Carlos Sainz, che ha trovato irrispettoso soprattutto in una fase così particolare del campionato, dove si gioca non solo il titolo mondiale dei costruttori, ma anche il secondo posto nella classifica dei piloti. Un traguardo che per il pilota della Ferrari sarebbe fondamentale raggiungere contro Lando Norris, per iniziare il 2025, l’anno in cui arriverà Lewis Hamilton e ci si preparerà al cambio regolamentare della stagione successiva. Il team radio del monegasco ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo ed è arrivato su tutti gli schermi che raccontano della Formula 1, perché per la prima volta si è lasciato andare a delle affermazioni piuttosto pesanti.

La faida silenziosa tra Charles Leclerc e Carlos Sainz va avanti da tempo e fondamentalmente c’è sempre stata. Competizione sana in pista che a volte si è trasformata in delle battaglie aspre ma che ha sempre ritrovato la propria soluzione. Si sono giocati podi su circuiti importanti, posizioni meno rilevanti ma come se fossero vittorie, strategie di pit stop più o meno combacianti. Alla base però, il rapporto tra i due piloti non è mai stato problematico al punto di dover ricevere un intervento drastico dal team, anzi: sono una delle coppie più funzionanti in griglia e proprio per questo la Ferrari ha la possibilità di giocarsi il titolo mondiale contro la McLaren. Nonostante questo però, più volte ci sono stati commenti e frecciatine da parte di uno o dell’altro e, la più pungente, è arrivata proprio a Las Vegas da parte di Leclerc: “Essere buono mi fot*e sempre. Ogni caz*o di volta. Anzi, non si tratta nemmeno di essere buoni, ma di rispetto. So di dover stare zitto, ma a un certo punto fancu*lo, è sempre la stessa storia”.