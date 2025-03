Ok, ma quanto caz*o è forte Ekaterina Antropova? È l’Ivan Drago della pallavolo femminile e ha Scandicci in Gara 2 ha spaccato tutto

Ieri, in Gara 2 delle semifinali Scandicci-Milano, quella che sembrava una sfida di routine si è trasformata in un incontro da “mio Dio, cosa sto vedendo?”. Scandicci, tra le mura amiche, ha visto Ekaterina Antropova scatenarsi in una performance che ha lasciato a bocca aperta la gente sugli spalti. Powervolley Milano, che giocava in trasferta, ha dovuto sudare per portare a casa la vittoria, ma alla fine ha prevalso per 3-2, con la russa protagonista assoluta nonostante la sconfitta per la sua squadra toscana.