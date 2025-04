Ok, ma tra quanto tempo Jorge Martin tornerà sull'Aprilia? La risposta ce l'ha data Ivano Fossati

In un mondo che anela incessantemente a notizie e aggiornamenti, Martin si rifugia in un "tempo perfetto per fare silenzio". È un tempo di attesa che dovrà essere paziente, che poi è la cosa più difficile, dove la quiete diventa indispensabile per lasciar decantare la frustrazione e preparare la mente e il corpo al risveglio. Riabilitazione e introspezione, rinascita e resurrezione. Corpo e anima, insomma. Con, per tutti noi, il dovere della pazienza di non voler stare per forza a capire, di non voler necessariamente sapere quando, come, dove, Jorge Martin ritornerà.

Il vero ritorno per Jorge, adesso, è accorgersi che, come suggerisce Rilke, "la vera patria dell’uomo è la sua infanzia". Ecco, il gas aperto bisognerà tenerlo per tornare a quel bambino con un sogno enorme e ritrovare quella spinta lì, quella voglia lì, in un ragazzo, un uomo, che ormai è diverso e sicuramente meno capace della leggerezza del bimbo che è stato, ma che ha ancora quello stesso sogno. E in questo viaggio interiore, l’Aprilia diventa insieme Penelope e madre, riscoperta e ricostruzione, quasi a ribadire in maniera al limite dell’ossessione che non esiste realmente “quel giorno che ci siamo perduti”. Ma un insieme di giorni in cui ci si è trovati per ritrovarsi.