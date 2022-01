Per Villeneuve il silenzio di Hamilton è da attribuire a…Toto Wolff

Dopo aver perso il mondiale all’ultimo giro durante il Gran Premio di Abu Dhabi, Lewis Hamilton si è chiuso nel silenzio e, da allora, a parlare è stato il team principal della Mercedes Toto Wolff che ha spiegato come la scelta del pilota fosse da attribuire alla rabbia e delusione a seguito della decisione presa dal Direttore di Gara Michael Masi negli ultimi giri della corsa cambiando l’esito di una gara che fino a quel momento dava per favorito il numero 44, per poi aggiungere che neanche lui fosse a conoscenza dei piani futuri dell’inglese.

Secondo Jacques Villeneuve invece ai fatti andrebbe data una chiave di lettura rispetto a quella di Toto Wolff: per l’ex campione del mondo, infatti, la causa del lungo silenzio di Lewis Hamilton sarebbe da attribuire al comportamento anti-sportivo dell’austriaco: “Io interpreto il suo silenzio anche come un modo per prendere le distanze da Wolff. Perché si può perdere con stile, invece Toto si è comportato come qualcuno che gioca a Monopoli ma, perché sta perdendo, butta tutto all’aria – ha detto il canadese intervistato dalla Gazzetta Dello Sport - Per me ha creato un danno di immagine. E Hamilton su questo tema è sensibile perché pensa al suo futuro in America, forse a Hollywood”.