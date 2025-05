Quali sono gli orologi dei tennisti? Dal Rolex Day-Date con diamanti di Alcaraz (che costa 70mila euro) a quello in oro bianco di Musetti (30mila). E Sinner, Sabalenka, Paul e Peluga…

Il talento italiano Lorenzo Musetti ha invece preferito un Rolex Yacht-Master 42 in oro bianco, un orologio sportivo elegante, pensato per gli amanti della nautica ma perfetto anche per l’uso quotidiano. Con una cassa da 42 mm, lunetta girevole bidirezionale in ceramica e il celebre movimento automatico Rolex calibro 3235, questo modello garantisce precisione e robustezza. Il prezzo si aggira intorno ai 30.000 euro.

Gli altri protagonisti e il lusso tra spettatori e atleti

Non sono mancati modelli interessanti anche sugli altri protagonisti. Hubert Hurkacz ha scelto un Gérald Charles Maestro GC Sport Tennis, un orologio elegante e sportivo allo stesso tempo. Taylor Fritz ha indossato un Rolex Cosmograph Daytona in acciaio e oro giallo, un classico intramontabile tra gli appassionati di orologeria sportiva.

Tra gli spettatori, la presenza di personaggi famosi come Zlatan Ibrahimovic, con un Patek Philippe Nautilus in platino e rubini, e Chiara Ferragni, con un Cartier Baignoire “Mini” in oro bianco e diamanti, ha aggiunto un ulteriore tocco di glamour e raffinatezza all’evento. Il Nautilus di Patek Philippe in platino con rubini è una vera icona, il cui prezzo può superare facilmente i 250.000 euro, mentre il Cartier Baignoire è noto per la sua forma ovale elegante e raffinata, con un prezzo che si aggira intorno ai 20.000 euro per la versione con diamanti.