Scott Redding: “Rossi e Marquez? Colpa di un camion a Tavullia”. E sul “lato cattivo di Valentino” e i suoi tifosi...

Redding, durante il podcast Motorsport Republica, ha condiviso la sua visione sull'evoluzione della rivalità nella MotoGP, esprimendo disappunto per come le dinamiche tra i piloti si siano trasformate nel corso degli anni. “Vent'anni fa – ha detto - si parlava di battaglie epiche come Rossi contro Marquez. Oggi i piloti cenano insieme, si allenano insieme. Non riesco a capirlo”. Quasi un lamento sulla perdita di quel fervore agonistico che caratterizzava le competizioni del passato e che ha avuto come ultimo protagonista proprio Valentino Rossi.