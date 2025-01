Sofia Goggia contro Sinner per il no a Quirinale e a Mattarella: “Nemmeno lontanamente concepibile”. E sulle aspettative per lei, Brignone e Jannik…

Ma la Goggia ha parlato anche di Federica Brignone: “Premetto che quel giorno ho sbagliato, sono stata troppo stretta nella curva che immette nella parte iniziale del piano; quindi, non sono riuscita a uscire veloce. Altro che un centesimo, in quel punto ho perso decimi, poi ho avuto il problema alla spalla dislocata nella parte finale. Io e Federica non siamo lo yin e lo yang dello sci, due forze in contrapposizione che lottano per prevalere l’una sull’altra. Anzi, due forze così importanti, se unite, amplificano ancora di più i loro risultati. Ma agli italiani piacciono tre cose: il campione che porta a casa le medaglie, il team forte, e un antagonismo tra protagonisti. E questo crea una divisione tra fazioni: guelfi e ghibellini, anche nello sport, anche nello sci. Ci sono i pro-Goggia e i pro-Brignone”. Poi sulle aspettative che si sono su di lei, come su Sinner: “Un’aspettativa tale che se arrivi seconda, terza o quarta la gente pensa che siano gare andate male. Fa parte di una cultura italiana sportiva un po’ retrograda, da bar sport”. Ma ha già pensato al suo futuro dopo lo sport? “Niente sarà paragonabile al momento in cui metti i bastoncini fuori dal cancelletto, tutt’attorno c’è il silenzio, e puoi valorizzare il lavoro di tutti con una bella discesa. Però c’è un tempo per ogni cosa nella vita, e penso di aver seminato anche in altri campi. Ho già richieste lavorative di qua e di là ma non le prendo in considerazione. La politica? Non penso. Se Fiorello mi aspetta un po’ e ha un’altra delle sue idee geniali per un programma, io mi candido e sono pronta a firmare il contratto all’istante”.