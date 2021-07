Michele Pirro ne fa 35 e lo abbiamo intervistato: per Ducati ho dato tutto e Valentino Rossi aveva ragione

Sei il pilota Ducati Corse per eccellenza.



“Ho fatto questo sport sempre con passione. E sono partito dalla Puglia, un posto in cui non c’era la cultura del motociclismo, e ho dovuto sgomitare tanto. Non sono arrivato in Ducati da prima donna, ma con l’obiettivo di mettermi in gioco. Mi sono messo a disposizione e piano piano abbiamo creato un gruppo. All’inizio, quando si pensava che potesse guidarla solo Stoner, per me fu un po’ un problema”.



Immagino. Anche perché tutto si può dire di Valentino ma non che non sia un’enorme talento. E dopo due anni in cui diceva che la moto non gira, è difficile…



“Aveva ragione! Per questo dico che chi arriva adesso in Ducati trova davvero un altro mondo, ma ti assicuro che a suo tempo è stata dura. C’è però un grande gruppo, tutto italiano, che lavora facendo squadra e con tanta passione. Dall’Igna, Ciabatti e Tardozzi sono le persone giuste e proviamo sempre a fare il massimo con le risorse che abbiamo. Si può fare sempre di più e cerchiamo sempre di migliorare, ma ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. E nonostante oggi sia invecchiato di un altro anno cerco sempre di alzare il livello e di spostare il limite”.



Ti sei regalato un bel weekend per il CIV a Imola, nonostante il primo secondo posto dell’anno.



“Si, purtroppo la gara è finita quei due giri in anticipo e non sappiamo come sarebbe andata fino alla fine. Però sai, nella vita e nelle corse è così, ho fatto il primo secondo posto della stagione e ho vinto tutte le altre gare, quindi va bene! L’importante è essere veloci e competitivi, anche al Mugello con la MotoGP finché non ho avuto il problema al cambio ero nei primi nove e proverò a fare il massimo anche a Misano a settembre. Ma l’obiettivo più grande rimane il mondiale”.