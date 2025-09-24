“Togliere i mondiali? Marc Marquez vincerà il nono”: Giacomo Agostini si tiene stretti i suoi 15 titoli e avvisa che “i rischi sono ben altri”

A preoccuparlo, rispetto al futuro delle corse, è altro. E, in particolare, il rischio che si tolga totalmente interessa alle categorie così dette minori. “La Moto 2 o la Moto 3 – dice ancora – esattamente come fu per la 125 e la 250 o per le categorie piccole e intermedie dei miei tempi, non sono mai state semplicemente contorno delle gare che contavano davvero. Hanno brillato di loro e vissuto di una loro forza e non possiamo dimenticare, soprattutto nel motociclismo moderno, che i campioni più grandi sono stati quelli che hanno vinto titoli anche in 125 e 250, in Moto 3 o in Moto 2. O sia in 125 che in 250 o sia in Moto 3 che in Moto 2. Ghettizzare le categorie minori, togliere loro visibilità e spazi adeguati, significherebbe far arrivare in MotoGP piloti sprovveduti, che non si sono misurati prima con niente che sia in qualche modo simile, e dentro lo stesso ambiente, della così detta Classe Regina. Il rischio di diventare come la Formula 1? Secondo me non esiste neanche quello. Anche perché è impossibile. La Formula 1 è distante dalle persone normali perché ormai si fa con macchine che le persone normali non potrebbero mai permettersi. Nel senso che una Ferrari o una McLaren se la possono permettere in pochi. Le moto, invece, anche quelle che costano tanto e che derivano dai prototipi delle corse, sono comunque molto ma molto più abbordabili. Sono due mondi troppo diversi e non saranno mai uguali, ecco perchè non sarebbe giusto rendere la MotoGP qualcosa di distante dalla gente come lo è la F1”.

Quella di Ago, però, non è una polemica e meno che mai una chiusura al futuro. “Le mie – spiega – sono considerazioni. Secondo me si sta andando troppo avanti con i commenti senza sapere cosa faranno davvero. Stiamo a vedere, perché alcune delle cose che si sentono dire per me non sono possibili o sono state capite e interpretate male. Anche questa cosa dei mondiali tolti e che andranno conteggiati solo quelli vinti in 500 o in MotoGP è una roba impossibile, penso che la stessa Federazione, se fosse vera, interverrebbe senza mezzi termini, impedendolo. Che poi si vorrà dare più visibilità a quelli vinti in Classe Regina è un altro paio di maniche. Quindi per me Marc Marquez a breve vincerà meritatamente il nono e non il settimo, così come Valentino Rossi ne ha nove, Nieto 12+1, Hailwood nove e così via. Facciamo attenzione a altro, piuttosto, perché ok i cambiamenti, ma la natura delle corse in moto deve restare quella di sempre, altrimenti nascerà magari un altro sport da fare con le moto, ma che non chiamerei nemmeno Motomondiale”.